Mata möchte mit Facebook und Instagram künftig vor allen Dingen junge User von sich überzeugen. Denn die Social-Plattformen haben mit TikTok und auch Snapchat gehörig Konkurrenz im Kampf um diese Zielgruppe bekommen. Das könnte auch der Grund sein, warum Meta nun die Creative App Platform launcht. Mit dieser können App-Entwickler:innen ihre Anwendungen für die Facebook Story direkt über die Plattform promoten.

Ähnlich wie bei Snapchats Minis, mit denen App Developer eine Miniversion ihrer App in die Snap-Plattform integrieren und so eine größere Reichweite für ihr Produkt generieren können. Dieser Gedanke steckt augenscheinlich auch hinter der Creative App Platform. Denn Meta erklärt:

Sharing to Stories enables developers to help people express themselves in fresh and exciting ways. But we know that there’s an opportunity to continue to improve the story experience. […]discovering new creative apps can be difficult in a sea of options, and acquiring new users in a highly competitive, rapidly expanding market can be expensive for developers. That’s why we’re testing a new concept that will allow people to discover new apps featuring photo, video and audio editing tools, directly in Facebook Stories.