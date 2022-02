In deinen Social-Media-Auftritt hat sich die Routine eingeschlichen? Keine Sorge: Wir zeigen dir 24 Content-Ideen, die wieder frischen Wind reinbringen.

Jeden Tag gelungenen Social Media Content zu produzieren, ist gar nicht so einfach. Ein ansprechendes Design sollen die Posts haben, möglichst viel Engagement bewirken und am besten noch eine individuelle Note haben. Wenn dir all diese Anforderungen langsam über den Kopf wachsen, könnte es Zeit für einen Schub Inspiration sein. Und genau den bieten wir dir heute: Das Team von ConversionMinded hat eine Übersicht von 24 Post-Arten zusammengestellt, die bei deinen Followern sicher gut ankommen. Die Top-Ideen präsentieren wir dir im Folgenden.

Inspirierende Zitate, Tipp des Tages und Tutorials

Im Idealfall folgen dir deine Follower, weil dein Content ihnen Freude bereitet, Wissen vermittelt oder ihnen auf andere Weise den Tag versüßt. Damit das auch so bleibt, kannst du mit verschiedenen Content-Format experimentieren. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Tipp des Tages (oder der Woche), passend zu deiner Branche? Auch inspirierende Zitate oder Tutorials können dafür sorgen, dass dein Content besonders gerne angesehen, geteilt und kommentiert wird.

Lass deine Follower zu Wort kommen

Deinen Followern ein Stück deiner eigenen Expertise mit auf den Weg zu geben, ist sinnvoll – doch wie wäre es, wenn du den Spieß ab und zu mal umdrehst? Anhand von Umfragen und Challenges kannst du zwischendurch deinen Followern die Bühne überlassen – ein sicherer Weg zu mehr Engagement und Abwechslung.

Auch Verlosungen – zu bestimmten Aktions- oder Feiertagen oder einfach so – bringen dir sicherlich einige Likes und Kommentare und stärken nebenbei das Image deiner Brand.

Behind the Scenes und Video-Content

Nicht nur du willst deine Follower und ihre Ideen kennenlernen, auch sie wollen sicherlich mehr über dich und dein Unternehmen erfahren. Exklusive Einblicke kannst du ihnen beispielsweise mit einem Behind the Scenes Post oder einem FAQ-Beitrag bieten. Was darüber hinaus immer gut ankommt, ist Video-Content. Hierbei kannst du dich auch von aktuellen Trends inspirieren lassen.

Alle 24 Content-Ideen sind in der folgenden Infografik noch einmal zusammengefasst.

© ConversionMinded

Du möchtest Content-Inspiration nicht nur für 24 Tage, sondern am besten gleich das ganze Jahr? Dann lade dir jetzt unseren Content-Kalender 2022 herunter. Dort findest du die wichtigsten Aktionstage und Ereignisse des Jahres, kompakt und übersichtlich für dich zusammengefasst.