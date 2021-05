BTS dreimal in den Top 5 der erfolgreichsten YouTube-Musikpremieren

Mittlerweile hat es das neue Musikvideo bereits auf über 220 Millionen Views gebracht. Neben „Boy with Luv“ und „Dynamite“ ist „Butter“ nun schon der dritte Song der südkoreanischen Gruppe, der es in die aktuellen Top 5 der erfolgreichsten Musikpremieren auf YouTube geschafft hat. BTS nehmen Platz eins, zwei und fünf ein – und auch der dritte und vierte Platz gehen mit BLACKPINK an eine K-Pop-Band.

© YouTube

11 Millionen Streams auf Spotify

Doch damit nicht genug: Auch auf der Audio-Streaming-Plattform Spotify konnte BTS einen Rekord knacken. „Butter“ erreichte am Tag der Veröffentlichung über elf Millionen gefilterte Streams, und damit mehr als der bisherige Rekordhalter „I Don’t Care“ von Justin Bieber und Ed Sheeran.

© Spotify

BTS und ihre Fans dürften sich über den Erfolg der Single also mächtig freuen. Auch bei den Billboard Music Awards konnte die Gruppe mehrere Preise abstauben.