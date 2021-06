Branded Content auf Instagram eröffnet Brands die Möglichkeit, neue Zielgruppen mit der Hilfe von Creatorn zu erreichen. Hier möchte Instagram nun bessere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bieten und updatet den ganzen Prozess.

Instagram vereinfacht die Zusammenarbeit von Influencern und ihren Branded Content Partner. Die Tools, die bereits bereitgestellt werden, bekommen ein kleines Make-over und bieten in den kommenden Tagen mehr Funktionen. Davon berichtet SocialMediaToday. So soll die Transparenz erhöht und Creator sollen etwas freier in ihrem Content-Plan werden.

Mehr Insights und mehr Kollaborationsmöglichkeiten

Creator können auf Instagram Branded Content Partner hinzufügen und in ihren Posts markieren. Die jeweiligen Partner können dann auf die Insights des Posts zugreifen. Die erste Änderung, die Instagram nun vornimmt, ist, dass Creator bis zu zwei Branded Content Partner in einem Post markieren können. So werden Kampagnen möglich, bei der mehrere Brands zusammenarbeiten. Beide markierten Brands werden im Vorhinein sehen können, wer noch in dem Post markiert ist. Außerdem kommen die Insights, die Instagram vor Kurzem für Reels und IGTV ausgerollt hat, nun auch in die Insights der markierten Brands. Dadurch haben diese mehr Einblick in die Performance des gebrandeten Contents.

Gleichzeitig werden Creator freier in ihrem Zeitplan. Statt vor der Veröffentlichung auf die Zustimmung durch die Partner warten zu müssen, können sie ab sofort den Content schon vorher posten. Der Name des Branded Content Partners wird dabei zurückgehalten bis eine Zustimmung vorliegt. Diese Zustimmung können Creator nun auch in ihren Einstellungen anfragen, statt wie bisher in der Content-Erstellung. Alle angekündigten Updates sollen in den kommenden Wochen ausgerollt werden.