Wer glaubt, die Spitze der „All Time YouTube Charts“ führe ein bekannter Musiker, YouTuber oder vielleicht ein US-amerikanisches Unternehmen an, liegt mächtig daneben. Auf Platz eins steht seit Neuestem nämlich das Video „Baby Shark“, eine südkoreanische Produktion für Kinder, wie Forbes berichtet. Das lustige Musikvideo wurde schon 2016 veröffentlicht, doch hat den Großteil seiner Bekanntheit erst 2018 erlangt. Und jetzt hat es mit 7,04 Milliarden Views den globalen Hit „Despacito“ von Luis Fonsi und Daddy Yankee von der Spitze der YouTube Charts verdrängt.

Nachdem das Video viral gegangen ist, wurde sogar schon eine „Baby Shark“ Live Show ins Leben gerufen. Doch wer hat das Video mit den witzigen Charakteren und dem Ohrwurmpotenzial überhaupt produziert? Der YouTube Channel, auf dem „Baby Shark“ veröffentlicht wurde, nennt sich „Pinkfong! Kids‘ Songs & Stories“ und wird von dem südkoreanischen Unternehmen Pinkfong betrieben, welches Lehr-Videos für Kinder entwickelt. Pinkfong wiederum gehört zum Educational-Entertainment-Unternehmen SmartStudy. „Baby Shark“ war ihr wohl größter Erfolg. Min Seok Kim, CEO von SmartStudy, freut sich über die globale Anerkennung:

Without the love and support of fans around the world, Baby Shark’s new record would have been impossible. We’re very honored by this record and will continue to focus on delivering high-quality entertainment beyond the digital platforms.