Mit Watch Party können Amazon Prime User Filme und Serien schauen und dabei mit bis zu 100 Freunden chatten. Den Launch der neuen Funktion begleiten allerdings auch einige Einschränkungen.

Amazon Prime hat mit der Prime Video Watch Party eine neue Möglichkeit entwickelt, gemeinsam mit Freunden und Familie auch von verschiedenen Orten aus Filme oder Serien zu streamen. Während einer Watch Party ist es möglich, beim Streaming mit bis zu 100 Freunden zu chatten. Die neue Funktion kommt zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt. Denn aufgrund der Coronapandemie scheinen Film- oder Kinoabende mit vielen Freunden noch in ferner Zukunft zu liegen. Watch Party kann daher eine willkommene Alternative bieten.

Teilnahme über Smartphone und internationale Watch Parties bislang nicht möglich

Die Watch-Party-Funktion ist ab sofort auch für Amazon Prime User in Deutschland verfügbar. Allerdings gibt es zum Launch der Funktion noch einige Einschränkungen, die beachtet werden sollten. Zum einen ist es bislang nur möglich, via Desktop und nicht etwa mit dem Smartphone oder Tablet an einer Watch Party teilzunehmen. Außerdem ist die Funktion nicht über Apples Browser Safari verfügbar. Darüber hinaus können aktuell nur Titel, welche in Amazon Prime enthalten sind, gemeinsam über die Watch Party angesehen werden. Kostenpflichtige Filme und Serien sind zunächst ausgeschlossen.

Wer mit internationalen Freunden streamen und chatten möchte, wird aktuell noch enttäuscht. Denn die Teilnahme an einer Watch Party setzt voraus, dass sich Gastgeber und Teilnehmende im selben Land befinden.

So funktioniert’s

Zunächst sucht der Gastgeber sich einen Film oder eine Serie aus, und klickt anschließend auf das Symbol der Watch Party. Anschließend wird der Name eingegeben, welchen man beim Chatten verwenden möchte. Nun können Freunde eingeladen werden. Dies geschieht ganz einfach über einen angezeigten Link, welcher mit bis zu 100 Personen geteilt werden kann. Jetzt kann’s losgehen: Sobald alle Teilnehmer bereit sind, kann die Watch Party gestartet werden. Der Host kann den Stream nach Belieben abspielen und pausieren.

Bereits im September wurden Prime Video Watch Parties für Creator und ihre Fans über Twitch ermöglicht. Auch Watch Parties über Twitter gewannen im Sommer im Zuge der Coronapandemie an immer größerer Beliebtheit. Die Entscheidung von Amazon Prime, Watch Parties nun für alle Prime-Abonnenten anzubieten, ist ein kluger Schritt. Denn aller Voraussicht nach kann die Plattform ihr ohnehin schon starkes Wachstum dadurch noch einmal ankurbeln.