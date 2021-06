Die Charts werden von Künstler:innen dominiert, die mit ihrer Musik erfolgreich sind. Oft sind diese jedoch letztlich ein Marketing-Produkt, dem der oder die jeweilige Künstler:in lediglich das Gesicht gibt. Das Konzept und die Musik werden von anderen kreiert. Das erklärt Anthony Martini, Co-Founder von Factory New, dem Publisher Mashable gegenüber. Er hat einige virtuelle Musiker:innen „unter Vertrag“:

The things that are happening in this virtual musician world right now are not really different from anything that’s been happening in the music business or entertainment in general for ages really. […] [T] he pretty face was put there as the image and you have the songwriters and people behind it that were crafting the marketing.de/lexikon/definition-content">content, except it was a human that was the front facing image to the fans. Look at any song in the charts. There’s multiple writers, multiple producers, all sorts of marketing that goes into it. What’s really real?