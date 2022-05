TikTok nicht nur mitdenken, sondern in den Kampagnenfokus rücken – dieser Priorisierungstrend ist in den USA schon angekommen, aber er gewinnt auch in Deutschland an Fahrt. So planen Marketer ihre Kampagnen zunehmend mit TikTok Creatorn und der Brille für den Videokanal, um ihn dann anderenorts, wie auf Instagram Reels oder YouTube, parallel auszuspielen. Die Videos sind zwar vom Creator für seine Plattform konzipiert, laufen aber auch anderswo so gut, dass nichts gegen eine Multichannel-Verwendung spricht.

3. Binde deine Community ein

Früher war die Grenze zwischen Marke und Konsument:in durch Werbeformen wie TV und Print klar gezogen. Heute befinden sich Rollen und Funktionen in Auflösung. Mit zunehmender Bedeutung des Influencer Marketing entwickeln sich Kund:innen zu Markenbotschafter:innen, während Marken Nähe und Interaktion mit ihrer Community offensiv suchen. An diesen Stellen existieren frei flottierende Grenzen und ein Ende ist nicht in Sicht. TikTok präsentiert sich hier als Paradebeispiel für modernes Marketing, in dem sich Consumer für ihre Lovebrands bewusst entscheiden, begeistern und sich engagieren.

Meine Tipps für Marketer, die diese Entwicklung aktiv steuern möchten, lauten: Entscheidet euch für AB-Testing, um zu verstehen, was eure Communitys erwarten, und nutzt alle Optionen von TikTok, indem ihr zum Beispiel auf Kommentare mit Videos antwortet.

4. Buche Authentizität

Wer für seinen Brand Channel TikTok-Akteure bucht, der sollte Erwartungs-Management betreiben und sich im Vorfeld den bisherigen Content anschauen, um zu verstehen: You get, what you see. Passt der Stil nicht zu den eigenen Markenwerten, dann ist der Creator nicht der oder die Richtige, auch wenn er oder sie gerade noch so gehyped wird und über viel Reichweite verfügt. Kampagnen entwickeln sich gut, wenn sie authentisch sind. Dazu gehört, dass TikToker so sein dürfen, wie sie sind. Keine Verkleidung, möglichst lockere Skripts – wenn überhaupt. Wie das funktionieren kann, zeigt zum Beispiel diese Zusammenarbeit zwischen LikeMeat und @clmnsbrock: