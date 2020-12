Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Nachdem TikTok bereits einen Jahresrückblick veröffentlichte, lässt nun auch Facebook 2020 Revue passieren. Dabei analysierte der Social-Media-Riese alle Posts auf den dem Unternehmen zugehörigen Plattformen. Facebook teilte die Ereignisse des Jahres 2020, die sich auch in den sozialen Netzwerken widerspiegeln, in sechs Themengebiete ein:

So wird beispielsweise unter dem Punkt „Icons“ aufgeführt, dass der Tod des Basketball-Spielers Kobe Bryant am 26. Januar 2020 das am meisten diskutierte Thema auf Facebook war. Die Plattform gibt an:

Kobe Bryant’s passing was this year’s most discussed moment on Facebook, with the US, Mexico and Philippines sharing the most posts and photos celebrating his life.