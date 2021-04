Erfolg hat seinen Preis – und das gilt auch im SEO-Bereich. Eine Studie zeigt, wie viel eine SEO-Agentur in Deutschland durchschnittlich kostet.

Viele Unternehmen legen die Suchmaschinenoptimierung in professionelle Hände, damit sie in den Google-Ergebnissen einen der begehrten ersten Plätze belegen. Dabei spielt die Frage nach dem Preis für eine gute SEO-Agentur immer wieder eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht sich, für einen bestimmten Dienstleister zu entscheiden. Doch was kostet eine effektive Suchmaschinenoptimierung heute in Deutschland? Eine Kostenstudie des SEO-Agentur Schild Roth gibt nun Aufschluss. Das Unternehmen hat 521 SEO-Agenturen der 80 größten Städte Deutschlands anonym befragt und die Ergebnisse ausgewertet.

Der Preis des Erfolgs: SEO-Agenturen kosten durchschnittlich über 1.200 Euro im Monat

Neben der Erkenntnis, dass 95 Prozent der Agenturen ihre Leistungen mittles einer monatlichen Beauftragung und eines festen Monatsbudget anbieten, ermittelt die Studie auch den durchschnittlichen Preis, den Unternehmen, Privatpersonen etc. an SEO-Profis zahlen. Die Dienstleister:innen verlangen im Durchschnitt 1.256,71 Euro im Monat. Dieser Preis ergibt sich aus den Stundensätzen, die die SEO-Agenturen aus den jeweiligen Städten im Rahmen der Befragung angegeben haben. Spitzenreiter ist dabei Hamburg. In der Hansestadt verlangen SEO-Spezialist:innen einen durchschnittlichen Stundenlohn von 122,33 Euro. Auf dem zweiten Platz landet die Stadt Detmold in Nordrhein-Westfalen (durchschnittlich 120 Euro Stundenlohn). Gefolgt von den SEO-Agenturen aus Regensburg, die im Durchschnitt einen Preis von 112,50 Euro pro Stunde ansetzten, und so auf dem dritten Platz landen.

In diesen sieben Städten ist der Stundenlohn von SEO-Agenturen am höchsten, © Schild Roth

Am günstigsten kommen Unternehmen weg, die eine in Bottrop ansässige Agentur für Suchmaschinenoptierung engagieren. Der Preis für die SEO-Dienstleistungen liegt hier bei gerade mal 47,50 Euro pro Stunde. Etwas teuer wird es im bayrischen Erlangen. Hier verlangen die Agenturen durchschnittlich 55 Euro für eine Stunde Suchmaschinenoptimierung.

In diesen sieben Städten ist der Stundenlohn von SEO-Agenturen am niedrigsten, © Schild Roth

Kontinuierliche SEO-Maßnahmen bringen mehr und sind langfristig günstiger

Eigentlich dürfte es Unternehmen mittlerweile klar sein: Eine einmalige Suchmaschinenoptimierung bringt nichts. Trotzdem schreibt Schild Roth in ihrer Preisstudie:

Viele Geschäftsführer & Inhaber haben den Wunsch mit einer einmaligen SEO-Optimierung Top Positionen zu erreichen. Sie möchten die Kosten gering halten & Ihnen fehlt bisher das notwendige Verständnis dafür, dass in 95% der Bereiche nur mit kontinuierlich durchgeführten Maßnahmen über einen längeren Zeitraum ein wirklich relevanter Umsatzerfolg bzw. Top-Positionen in der organischen Google Suche erzielt werden können.

Dass Unternehmen ein Interesse daran haben, den Preis für SEO möglichst gering zu halten, ist nicht verwunderlich. Auf der anderen Seite stehen die Agenturen, die darauf hinweisen, dass erfolgreiche Platzierungen erst nach drei bis fünf Monaten kontinuierlicher Optimierung erzielt werden können. Wie viel dich eine Top-10-Platzierung bei Google kosten würde, kannst du mit einem neuen Tool von Seobility herausfinden. Als perfekten wöchentlichen Workload gaben die Dienstleister:innen übrigens ungefähr 15 Stunden in der Woche an. Da es sich hierbei um ein kalkulierbares Investment handelt, sind beständige Durchführungen von SEO-Maßnahmen nicht nur preiswerter, sondern auch effektiver.

Die SEO-Agentur Schild Roth weist darauf hin, dass im Rahmen der Studie „lediglich eine Aussage über Preise, jedoch nicht über Qualität“ getroffen werde. Weiter erklärt die Agentur, wer eine extrem preiswerte Agentur beauftrage, solle damit rechnen, dass die Qualität und eventuell auch die Ergebnisse nicht den gewünschten Effekt erzielen könnte.