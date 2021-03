Wie viel Geld muss mein Unternehmen investieren, um bei Google in den Top-Platzierungen zu landen? Eine Antwort auf diese Frage gibt jetzt das kostenlose SEO Tool unseres Partners Seobility.

Wer bei Google auf der ersten Seite landen will, muss nicht nur viel Zeit in die Optimierung des Contents und der Website stecken, sondern häufig auch eine Menge Geld investieren. Welche Summe hierbei eingeplant werden muss, ist für einen Großteil der Unternehmen häufig schwer abschätzbar. Ein neues kostenloses Tool unseres Partners Seobility könnte hier Abhilfe schaffen. Denn mit „How Much to Rank“ können Betreiber:innen von Websites für jeden beliebigen Suchbegriff die voraussichtlichen Kosten für ein Ranking unter den ersten zehn Suchergebnissen auf Google berechnen.

So viel kostet ein Top 10 Ranking für beliebte Online Marketing Keywords

So einfach, wie die Bedienung des Tools scheint, ist sie auch. Die OnlineMarketing.de-Redaktion hat daher mit How Much to Rank die Kosten für zehn der beliebtesten Keywords rund um das Digitalmarketing für die Region Deutschland recherchiert.

Keyword Kosten (mit How Much to Rank errechnet) B2B Marketing 7.100 Euro Social Media Marketing 16.000 Euro Messenger Marketing 1.300 Euro Affiliate-Marketing 11.000 Euro Content Marketing 6.500 Euro E-Commerce 16.000 Euro SEO Optimierung 16.000 Euro SEA Optimierung 1.300 Euro Performance Marketing 6.400 Euro Video Marketing 3.100 Euro

Natürlich können die Kosten für ein Top 10 Ranking bei Google je nach Website variieren. Das Tool How Much to Rank könnte sich aber für viele Marketer als nützlich herausstellen, um eine genaue Kostenplanung zu erstellen. Auch die Recherche nach lohnenden Keywords könnte mit dem kostenlosen Tool von Seobility deutlich erleichtert werden.

How Much to Rank: So funktioniert’s

Die Bedienung des Tools ist dabei denkbar einfach. Nachdem die Website aufgerufen wurde, muss lediglich der gewünschte Suchbegriff eigegeben und die Suchmaschine ausgewählt werden. Du möchtest wissen, wie viel eine Platzierung für ein lokales Keyword voraussichtlich kostet? Dann wähle unter dem Punkt „Lokalisierung“ einfach „Ja“ aus und tippe deine gewünschte Region oder Stadt ein.

Einfach dein gewünschtes Keyword eingeben, die gewünschte Suchmaschine auswählen und auf den grünen Button klicken, © Seobility/Screenshot

Nach dem Klick auf den grünen Button berechnet das How Much to Rank Tool, wie viel Budget aufgewendet werden müsste, um eine Top-10-Platzierung bei Google für das eingegebene Keyword zu erreichen. Um diese Summe zu ermitteln, zieht das Tool unterschiedliche Metriken heran. Neben dem Suchvolumen, dem Wettbewerb, dem Content der Top 10 Websites und der durchschnittlichen Backlink-Anzahl der Erstplatzierten wird auch der Google Ads CPC analysiert. Je nach Keyword fließen auch lokale Suchergebnisse und deren Bewertungen in die Berechnung ein.

Das Tool zeigt die voraussichtliche Summe für eine Top-10-Platzierung an, © Seobility/Screenshot

Das neue Seobility Tool hat allerdings noch mehr zu bieten als die errechneten Kosten. Scrollen die Nutzer:innen weiter nach unten, finden sich dort Handlungsempfehlungen, die zu einer erfolgreichen Platzierung bei Google beitragen können.