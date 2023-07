Lerne SEO richtig zu nutzen und befördere deine Inhalte auf Seite eins! Sichere dir dafür schon jetzt dein kostenloses Ticket für den Digital Bash – SEO am 1. August.

Deine Inhalte könnten noch besser ranken? Dann solltest du dein SEO Game eventuell prüfen und gegebenenfalls optimieren. Denn wenn du dir einige Kniffe aneignest und etwa bestimmte technische Verbesserungen durchführst, Schreibweisen übernimmst und Keywords nutzt, werden Google und Co. dir zu Füßen liegen. Denn mit der Beziehung zu den Suchmaschinen-Playern ist es eigentlich genau so, wie mit Eltern, Freund:innen und Geschäftspartner:innen: Achte auf die Vorlieben und auf Veränderungen der Bedürfnisse, um eine gute Beziehung zu führen.

Was es über SEO zu wissen gibt, erfährst du beim Digital Bash – SEO am 1. August 2023. Ab 9:00 Uhr erwarten dich sechs spannende Speaker und ein charmanter Moderator. Bereit, dir dein kostenloses Ticket und bessere Sichtbarkeit zu sichern? Dann warte nicht länger!

Das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – SEO

Eric Warsow und Sebastian Zarzutski von Digitas Pixelpark helfen dir dabei, das Potenzial deines Online Shops voll auszuschöpfen. Als deine persönlichen SEO-Superhelden haben sie eine Sammlung von Best Practices und Tipps mitgebracht, die dir zeigen, wie du in den Disziplinen Crawling, Indexierung und Sichtbarkeit mit deinem Online Shop punkten kannst.

Der Fachkräftemangel spiegelte sich vergangenes Jahr in mehr als 630.000 unbesetzten Stellen wider. Damit deine Stellenanzeigen trotzdem so vielen kompetenten Expert:innen wie möglich angezeigt werden, empfiehlt Daniel Elsässer von der ad agents GmbH dir, deine Stellenanzeigen so SEO-freundlich wie möglich zu gestalten. Wie das konkret funktioniert, erfährst du in seinem Vortrag.

Nach einem Talk von der Firma Löwenstark, den wir noch ankündigen werden, folgt um 10:55 Uhr Marie Christin Pabst von der Pabst Media GmbH. Von ihr erfährst du, welche simpel umsetzbaren SEO Hacks 2024 funktionieren werden, wenn Copywriting AI die „Content-is-king-Strategie“ überflutet.

Du kannst nicht genug von Überraschungen bekommen? Dann haben wir gute Nachrichten für dich: Nach dem Vortag von Marie wartet noch ein spannender Expert:innen-Talk auf dich. Du darfst gespannt sein.

Die Speaker-Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – SEO

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Mit Superkräften zum SEO-Erfolg: Maximiere das Potenzial Deines Online Shops!

Sebastian Zarzutzki | Senior Manager Organic Search | Digitas Pixelpark

Eric Warsow | Director Organic Search | Digitas Pixelpark

9:45 – 10:15 Uhr: So bringen Sie ihr Recruiting mittels SEO auf das nächste Level

Daniel Elsässer | Senior SEO Consultant & Projektleiter | ad agents GmbH

10:20 – 10:50 Uhr: TBA

Löwenstark

10:55 – 11:25 Uhr: SEO Rocket-Hacks für 2024 – neue Learnings aus 2 Jahren AI-basierter Forschung

Marie Christin Pabst | Pabst Media GmbH

11:30 – 12:00 Uhr: TBA

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Sichere dir also jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und hole dir jetzt dein kostenfreies Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – SEO von OnlineMarketing.de.