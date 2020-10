Der offizielle Twitter Account der Google Search Liaison hat bestätigt, dass Google derzeit gegen zwei verschiedene Indexierungsprobleme vorgeht. Ein Problem gibt es mit dem Mobile Indexing, ein anderes mit der Kanonisierung. Beide Probleme sorgen dafür, dass diverse URLs nicht indexiert werden können oder dass bereits indexierte Seiten wieder bei Google verschwinden. Die Ankündigung folgt auf Berichte über Seiten, die plötzlich aus Googles Index verschwunden sind. Die Probleme bestehen demnach schon seit einigen Tagen. Google bemüht sich, diese schnellstmöglich zu beheben und erklärt, dass Seitenbetreiber jetzt nicht in Aktion treten sollten.

We are currently working to resolve two separate indexing issues that have impacted some URLs. One is with mobile-indexing. The other is with canonicalization , how we detect and handle duplicate content . In either case, pages might not be indexed….

Vor wenigen Tagen beschwerten sich einige Twitter User darüber, dass verschiedene Seiten plötzlich nicht mehr bei Google indexiert waren, wie Barry Schwartz bei Search Engine Roundtable berichtet. Den Grund dafür konnten sie nicht ausmachen:

Im Black Hat World Forum schrieb ein User:

Today I found out that the main page has disappeared from the index. The page has been in the top for more than 4 years, no prohibited methods were used,there were no alerts, no changes were made to the site either. Yesterday I filled out the questionnaire „Share your experience with Search Console Insights“ and today the page is not in the index, and accordingly the drawdown of positions and traffic. Where to dig, what happened.