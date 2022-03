Die interaktive Karte erlaubt Usern das Heranzoomen und Verschieben sowie direkten Einblick in Bewertungen all der gelisteten lokalen Geschäfte.

In der Google-Suche gibt es ein kleines Update, das für lokale Geschäfte besonders relevant ist. Die im Local Pack angezeigte Karte ist nun interaktiv. Suchende habe damit die Möglichkeit, beim Hovern über die Karte verschiedene Geschäfte an ihrem Standort ausfindig zu machen und direkt deren Bewertungen anzusehen. Mit einem Klick können sie dann noch mehr über diese erfahren. Mithilfe dieses interaktiven Elements können auch Geschäfte auf sich aufmerksam machen, die nicht ganz oben im Local Pack in den SERPs gelistet werden. Eine gute Sternebewertung wäre dabei jedoch die Voraussetzung.

Mehr Interaktion im Local Pack – auf dem Desktop

Das Update für das Local Pack hat Google zunächst für den Desktop-Bereich eingeführt. Hier können die User über die Karte hovern und Geschäftsnamen, die durchschnittliche Sternebewertung und die Anzahl der Bewertungen einsehen. Wir selbst konnten das neue Feature bereits nutzen.

Interaktive Local Pack Map bei Google, Screenshot Google

Entdeckt hatte diese neue Funktionalität in der Google-Suche auch SEO-Experte Barry Schwartz. Er berichtet bei Search Engine Land darüber und teilt ein entsprechendes GIF:

Die interaktive Karte im Local Pack gibt Bewertungen für Unternehmen preis, Quelle: Barry Schwartz

Wenn Suchende nun etwa nach einem Café in ihrer Nähe suchen, können sie neben den Listings im Local Pack – wo meist auf den ersten Blick drei Einträge angezeigt werden – auch die in der Karte per Pin markierten Geschäfte, Restaurants etc. anwählen und unmittelbar mehr über sie erfahren. Für Marken und Läden, die nicht direkt als Listing auftauchen, aber durch gute Bewertungen in der Karte überzeugen können, könnte die interaktive Karte also zum Local-SEO-Vorteil werden. Für User wiederum bietet sie mehr Orientierungsmöglichkeiten und Kontext im Rahmen der Suchanfrage. Demnach ist ein Fokus auf die Reviews des Unternehmens für die lokale Suche wichtiger denn je. Denn die Angaben zu Bewertungen könnten für Suchende den Unterschied machen. In der interaktiven Karte können sie zahlreiche Optionen in ihrer Nähe sehen. Kennen sie die Geschäfte, Cafés etc. nicht, werden sie sich womöglich abhängig von der Entfernung und von den Bewertungen für eines entscheiden.