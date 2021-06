Können Google User den Text aus Featured Snippets bald auch anhören? Ein Test deutet in diese Richtung, doch der entdeckte "Hear This Out Loud"-Button funktioniert bisher noch nicht.

Google arbeitet stetig an neuen Updates. Einige davon erscheinen tatsächlich in der Suche, andere verschwinden jedoch auch schnell wieder, ohne dass Google diese je publik macht. Doch einige dieser Funktionen werden während ihrer Testphase entdeckt und sorgen für ein Aufhorchen unter SEOs. So auch mit dem neuesten Feature. Barry Schwartz berichtet auf SearchEngineRoundtable von dem „Hear This Out Loud“-Button. Dieser würde in Googles Featured Snippets und Knowledge Panels erscheinen.

Hear This Out Loud: Lass dir Featured Snippets vorlesen

Screenshot Google, @ManikandanNSEO – Twitter

In dem Screenshot ist der Button, über den User den Text des Suchergebnis abspielen könnten, direkt unter dem Featured Snippet zu finden. Im Hinblick auf Accessibility und das Wachstum von Voice Search ist dies eine interessante Funktion. Die notwendige Technologie hätte Google bereits, erklärt Schwartz. Doch weder bei ihm, noch bei anderen, die sich auf Twitter meldeten, spielte der Button bisher tatsächlich den Text ab.

Guter Content für glückliche Google User

Für konkrete Aussagen über das „Hear This Out Loud“-Feature ist es also noch zu früh. Für Seitenbetreiber gelten die gleichen Tipps wie immer. Content, der so aufbereitet ist, dass er alle wichtigen Informationen strukturiert und klar wiedergibt, hat eine gute Chance hoch zu ranken und als Featured Snippet ausgespielt zu werden. Gleichzeitig wird klar formulierter Text auch über Voice Speaker wie Alexa und Co. oder Screenreader gut funktionieren und User – und somit Google – zufriedenstellen.