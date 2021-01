Für das Redesign der mobilen Google-Suche hat sich das Unternehmen an seiner eigenen DNA orientiert. Designerin Aileen Cheng wollte das „Googley“ Feeling heraufbeschwören und hat viele abgerundetet Elemente integriert, die Nutzer:innen von der Marke gewohnt sind. Insgesamt sollte das Layout etwas reduziert werden, sodass Informationen noch einfacher gefunden werden. Das wurde unter anderem mit Farbeinsätzen, die das Auge leiten, und prominenterem Text umgesetzt.

Auf dem Google Blog The Keyword erklärt Aileen Cheng, dass die Motivation hinter dem neuen Design eine Vereinfachung war:

We wanted to take a step back to simplify a bit so people could find what they’re looking for faster and more easily. I find it really refreshing. To me, it’s a breath of fresh air!

Cheng betonte, dass bei der Neustrukturierung des Designs viele Faktoren bedacht werden mussten. Immerhin spielt Google in der Suche diverse Content-Elemente aus, nicht nur Links zu Websites und Bilder.

Auf dem Blog werden fünf Aspekte vorgestellt, die das neue Design geprägt haben. Dazu gehört das bereits erwähnte, von Cheng so genannte „Googley“ Feeling.

If you look at the Google logo, you’ll notice there’s a lot of roundness to it, so we’re borrowing from that and bringing it to other places as well. That form is already so much a part of our DNA. Just look at the Search bar, or the magnifying glass,