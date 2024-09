Das Feature wird in 40 verschiedenen Sprachen ausgerollt. Der Roll-out wiederum kann einen Tag oder auch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Mit dieser Funktion liefert Google digitalhistorische Kontexte für Researcher, Marketer, UX-Designer und schlichtweg interessierte Suchende. Und die Funktion kann als ein weiteres Spezial-Feature der Suche dafür sorgen, dass Menschen Google weiterhin vielfach für ihre Recherche nutzen; immerhin muss die Suchmaschine in Zeiten der New Search, getragen von KI-basierten Suchen über Chatbots und mehr Suchaufkommen in sozialen Medien und auf Entertainment-Plattformen, auch Konkurrenz und neue Suchmuster fürchten, zumindest aber anerkennen.

© Reza Rostampisheh – Unsplash, Katsiarna Hatsak via Canva