Auf diese Weise trägt nach einem Update jedes von Expertinnen und Experten sowie Fachmedien zusammengetragene Informationspuzzleteilchen dazu bei, dass Google Updates besser verstanden werden. Und rückwirkend gesehen, hat Google Algorithmen oft zu Recht angepasst.

Helpful Content: Was Nutzer:innen wirklich suchen

So haben nach dem Helpful Content Core Update von Google im September 2023 etliche Seiten mit ähnlichen Mustern ihre Rankings verloren. Google hat also den Blick auf hilfreiche Inhalte gelenkt, denn oft sind Beiträge nicht wirklich hilfreich oder unnötig aufgebläht. An einem Beispiel lässt sich das einfach verdeutlichen: Wenn ein:e Nutzer:in bei Google die Frage „Weshalb sind Bananen krumm?“ eingibt, will er:sie nichts über die Entdeckung der Banane wissen. Es geht auch nicht um die richtige Lagerung von Bananen oder die Frage, aus welchen Ländern Deutschland die meisten Bananen importiert. Noch viel weniger will man sich ein Video anschauen, wie ein Affe Bananen schneller schält als wir Menschen. Die eigentliche Antwort steht auf vielen Seiten nach einem langen Text irgendwo am Ende und ist relativ trivial.

Ein solcher Text wurde unnötig verlängert, um Nutzer:innen länger auf der Seite zu halten. Nur so können Werbeerlöse aus dem Besuch der Nutzer:innen generiert werden. Dieses Beispiel passt genau zu dem, was Google selbst in der Dokumentation zum Helpful Content Update schreibt. So verwendet Google jetzt ein System, um Inhalte, „die wenig Mehrwert bieten oder für Nutzer aus anderen Gründen nicht besonders hilfreich sind“, zu erkennen.

Die Auswirkungen der Google Core Updates

Für sehr große Websites können solche Updates Auswirkungen auf eine extrem große Zahl von Seiten haben. Im Enterprise-Bereich basieren Inhalte fast immer auf Vorlagen. Wirkt sich ein Core Update auf ein solches Template aus, sind davon schnell Tausende Seiten betroffen. Was bei einem Update möglicherweise wie ein Nachteil aussieht, ermöglicht Skalierungseffekte bei der Optimierung von Seiten. Die Auswirkungen sind daher nicht nur bei Google Updates größer, als dies bei individuellen Optimierungen der Fall ist.

Google muss bei Updates immer wieder nachjustieren, gerade auch weil Algorithmen zuerst lernen müssen. Zudem erfassen die Google Crawler jeden Tag neue Websites, die mit in die Bewertung einbezogen werden. So sieht man nach einem Update oft über Tage oder Wochen eine erhöhte Volatilität in den Rankings. Gleichzeitig reagieren Suchmaschinenoptimierende auf die neuen Rahmenbedingungen. So kehren Verlierer:innen an die guten Positionen in den Suchergebnissen zurück, während andere ihre Verbesserung wieder einbüßen. Bis zum nächsten Update, wenn alles wieder von vorn losgeht.