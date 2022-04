Die Navigationsleiste findet sich bei Google über den SERPs. Doch vor über zehn Jahren war die Side-Bar-Navigation bei der Suchmaschine per Default eingestellt. Nun wird damit wieder experimentiert.

Mitunter ist es kaum vorstellbar, wie anders die Google-Suche im Vergleich zu heute noch vor wenigen Jahren aussah. Ein Klick auf die WayBack Machine des Internet Archive kann die Erinnerung jedoch wachrufen. Dabei wird deutlich, dass Google noch in den frühen 2010er Jahren eine Navigation an der linken Seite der SERPs voreingestellt hatte. Diese ist seither verschwunden und die User sind an die Navigation Bar über den Suchergebnissen gewöhnt – insbesondere, weil es im Mobile-Bereich eine logische Platzierung ist. Dennoch testet Google derzeit erneut die Option einer Side-Bar-Navigation. Das berichtet SEO-Experte Barry Schwartz und nimmt Bezug auf entsprechende Screenshots.

Mehr Navigationsmöglichkeiten für User bei Google (auf Desktop)?

Ob Google tatsächlich daran interessiert ist, die Side-Bar-Navigation wieder als Default für Suchende einzuführen, ist fraglich. Vorstellbar aber ist, dass das Suchmaschinenunternehmen diese Anordnung der Navigationsleiste für User als Option bereitstellen möchte. Vermutlich aber nur auf dem Desktop und nur, sofern das Feedback der Testgruppen positiv ausfällt. Eine Person, die den Test sehen konnte, ist Ben Fisher, der mit Barry Schwartz einen Screenshot teilte:

Google testet die Side-Bar-Navigation, Screenshot Ben Fisher, Quelle: Barry Schwartz

Auch Twitter User @MentorPerplexed dokumentierte via Tweet, dass er den Test wahrnehmen konnte: