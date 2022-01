Inhalte von schwacher Qualität auf einer Website können dafür sorgen, dass selbst hochqualitativer Content auf dieser Domain negativ beeinflusst wird. Zum Beispiel dann, wenn es eine übersetzte Version der Seite gibt, die möglicherweise weniger qualitativ ist als die Version in der Standardsprache. Das bekräftigte John Mueller in einem Hangout zu den Google SEO Office Hours.

SEO-Experte Barry Schwartz berichtet bei Search Engine Roundtable über die Angaben Muellers aus dem Google Hangout. Im Rahmen dessen fragte ein SEO:

Daraufhin erklärte Mueller, dass verschiedensprachige Versionen einer Seite bei unterschiedlicher Qualität durchaus eine Wechselwirkung ausüben, die sich auch im Ranking der Seite niederschlagen kann. Solche Wechselwirkungen müssten aber nicht unbedingt mit Sprachen zusammenhängen, sondern könnten auch durch ein Qualitätsgefälle im Content-Bereich hervorgerufen werden. Sofern Google bei einem genaueren Blick auf ebenfalls indexierte Seitenversionen Content von niedriger Qualität ausmacht, könnte sich das auf die Gesamtbewertung und schließlich gar aufs Ranking auswirken. Mueller präzisierte im Dialog:

The main issue here is less about these being translated versions of the content but more that for some things we look at the quality of the site overall. And when we look at the quality of the site overall if you have significant portions that are lower quality, it doesn’t matter so much for us like why they would be lower quality if they’re just bad translations or if they’re terrible content or whatever. But if we see that they’re significant parts that are lower quality then we might think overall this website is not so fantastic as we thought. And that can have effects in different places across the website. So in short, I guess if you have a very low quality translation that’s also indexed and that’s also very visible in search then that can definitely pull down the good quality translation as well or the good quality original content that you also have.