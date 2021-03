Wer eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, informiert sich heutzutage häufig zunächst über eine Suchmaschine, um Unternehmen und Preise zu finden und vergleichen zu können. Google könnte dabei künftig schon auf den ersten Blick eine wichtige Auskunft geben. Denn aktuell testet die Suchmaschine, direkt im Local Panel eine Preisschätzung für konkrete Dienstleistungen, nach denen gesucht wird, anzuzeigen. Bei der Angabe der Preisspanne werden dann die Arbeitskosten und Materialkosten, zum Beispiel für eine Reparatur am Dach, angegeben.

Der Test von Google wurde vom Unternehmen gegenüber Search Engine Land bestätigt, wo SEO-Experte Barry Schwartz darüber berichtet. Google gab diesbezüglich folgendes Statement ab:

We strive to surface relevant information that helps people make decisions. As part of that, we’re running an experiment with Homewyse to surface local cost estimates in local results when users search for select types of home services on Google.