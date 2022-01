Wer sicherstellen möchte, dass bestimmte Seiten von Google nicht indexiert werden, darf sich dabei nicht auf das Attribut Nofollow verlassen. Das stellt Webmaster Trends Analyst John Mueller unmissverständlich klar. Denn mit rel=“nofollow“ können Webmaster Google inzwischen nur noch einen Hinweis geben. Soll Google eine Seite auf keinen Fall indexieren, ist ein Noindex-Attribut vonnöten.

Bei einer Ausgabe der SEO Office Hours der Google Search Central stellte ein User die Frage, ob das Nofollow-Attribut zum Verhindern einer Indexierung genutzt werden kann. Wie Matt Southern beim Search Engine Journal berichtet, verneint Mueller dies. Im Hangout erklärt er auch, dass die Suchmaschine Seiten mit diesem Attribut durchaus indexieren könnte:

No. Essentially, nofollow tells us not to pass any PageRank to those pages, but it doesn’t mean that we will never index that page. So if you really want a page to be blocked from indexing, make sure it has a noindex on it. Don’t rely on us not accidentally running across a random link to that page. So I would not assume that those two are the same.