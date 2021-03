Im neuen Tool können User alle Reviews für ihr Unternehmen einsehen, diese melden, wenn sie gegen Richtlinien verstoßen, den Status der gemeldeten Reviews prüfen und sogar Einspruch einlegen, wenn sie nicht entfernt wurden.

Reviews sind für Unternehmen, die sich online präsentieren, ein Faktor, der darüber entscheiden kann, ob User diesen vertrauen. Oder bei ihnen kaufen. Deshalb ist das Review Management für Business-Profile bei Google My Business für Unternehmen zu einem immens wichtigen Aufgabenbereich avanciert. Hierfür bietet Google nun ein neues Tool an. Mithilfe dieses Tools können Betreiber:innen von Business-Profilen ihre Reviews nicht nur einsehen, sondern auch gegen etwaige unrechtmäßige Bewertungen vorgehen. Allerdings scheint das Tool nicht für alle Unternehmen gleichermaßen gut zu funktionieren.

Bei Profilen mit vielen Listings funktioniert das Tool noch nicht

Über das neue Google My Business Tool berichtete zunächst SEO-Expertin Joy Hawkins bei Local University. Dabei erklärte sie, dass es nur bei den Profilen anwendbar sei, die wenige Listings aufweisen. Bei einem Account mit 33 Listings erhielt sie die Antwort: „Based on the number of Business Profiles you manage, this process is not available“.

Auch SEO-Experte Barry Schwartz hat über das Tool bei Search Engine Roundtable geschrieben. Er zeigt anhand einiger Screenshots auf, welche Möglichkeiten das Tool für die Accounts mit einer geringen Anzahl von Listings bietet. Auf der Tool-Seite der Google-My-Business-Hilfe können User ihren Account auswählen. Dann haben diese die Option, den Status zuvor gemeldeter Reviews zu prüfen oder eine weitere Bewertung zu melden.

Screenshot zum Manage your Review Tool bei Google My Business, © Barry Schwartz

Wird die Option zum Status-Check gewählt, zeigt Google die zuletzt gemeldeten Reviews und den Fortschritt bezüglich dieser Meldung an. Wenn Google keine Verstöße gegen die Richtlinien erkannt hat, und ein User auf „Continue“ klickt, werden mehr Details zur Review und der Prüfung angegeben. Ein Einspruch vonseiten der User ist an dieser Stelle möglich.

User können gegen Googles Entscheidung zu den Reviews Einspruch einlegen, © Barry Schwartz

Neue Reviews melden leicht gemacht

Entscheiden User sich bei der ersten Auswahl dafür, eine neue Review zu melden, zeigt Google eine Liste der aktuellsten samt Links zu Google Maps an. Die Option, diese Reviews zu melden, ist über einen Klick direkt in dieser Anzeige möglich.

User können neue Reviews noch einfacher melden (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Barry Schwartz

Der Klick auf „Continue“ führt dann zur Prüfung bei Google. Diese kann nach Aussagen des Unternehmens bis zu 72 Stunden dauern. Den Status dieser Prüfung können Profilbetreiber:innen dann aber auch über das neue Tool einsehen.