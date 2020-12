Heutzutage wollen Kunden schnell Antworten auf ihre Fragen. Google erleichtert nun die Kontaktaufnahme und die Beantwortung dieser Fragen - direkt über Maps und Search.

Für Businesses ist es nicht erst seit gestern wichtig, online auffindbar und ansprechbar zu sein. Google führt nun neue Features ein, die es Usern erleichtern, direkt über Maps und Search mit den gesuchten Unternehmen in Kontakt zu treten. Besonders in Zeiten der Coronakrise müssen Geschäfte flexibel bleiben und viele Fragen online beantworten. So zum Beispiel die Frage nach den Sicherheitsmaßnahmen, den aktuellen Öffnungszeiten oder ob ein Lieferservice angeboten wird. Google stellt die neuen Features auf dem eigenen Blog vor und erklärt:

When people look for information online, they want to find the answers to their questions quickly. This is especially true for people browsing nearby businesses. Business Profiles help merchants share information like how late you’re open and what safety measures are in place. But sometimes people are looking for answers to more niche questions such as: ‚Do you make gluten-free cakes?‘ or ‚Is there covered parking?‘

Direkt über Search und Maps Fragen beantworten

Demnach wird es bald möglich sein, neue Messaging-Optionen in Maps and Search einzubinden. Zunächst wird das Feature in Maps ausgerollt. Damit können User direkt über die Google Maps App mit Fragen an das Unternehmen herantreten.

© Google

Wie Google in dem Blogpost erklärt, war in den vergangenen Monaten ein Anstieg an Nachrichten, die an Unternehmen gesendet werden, zu beobachten. Diesen Vorgang möchte Google für beide Seiten vereinfachen. Weiterhin wird der Message Button in Google Maps zur Verfügung stehen, doch zusätzlich können Kunden nun unter jedem Post des Unternehmens eine Konversation starten. Außerdem werden sie an die Message-Funktion verwiesen, sollte ihr Anruf nicht durchkommen.

Once you turn messaging on from your Business Profile, you can start replying to customers on Google Maps from the business messages section in the “Updates” tab. And soon you’ll also be able to see your messages right from Google Search (via the Customers menu on your Business Profile) and message customers directly from your computer.

Um die Messaging Features nutzen zu können, muss das Business bei Google verifiziert sein. Besonders lokalen Geschäften könnten die neuen Funktionen jetzt in der Vorweihnachtszeit zugute kommen. Jedoch muss immer bedacht werden, dass der GMB Account dann auch regelmäßig gepflegt und Zeit investiert werden muss.

Wie wird mein Unternehmen gefunden? Neue Insights geben Klarheit

Bei dem Aufbau und der Pflege dürften auch die neuen Insights helfen, die Google in dem gleichen Blogpost bekanntgibt. In den ergänzten Reports können Business Owner nachvollziehen, wie ihr Account gesucht und gefunden wurde. Eine detaillierte Liste zeigt die Suchbegriffe an, die User nutzten, außerdem, ob das Business via Search oder Maps gefunden wurde und ob die User über Mobile zugriffen:

At the beginning of next year, you’ll see updates to the performance page that show whether customers saw your business via Google Maps or Search and if they saw it from a computer or mobile device. All your performance data will be available for up to six months.

© Google

Mit allen neuen Features gibt Google Unternehmen wertvolle Tools an die Hand, um ihre Online-Präsenz zu verbessern und in direkten Kontakt mit ihren Kunden zu treten. Das Google-My-Business-Profil ist online oft eine erste Anlaufstelle für Informationen und sollte demnach stets aktuell gehalten werden. Die Insights können dabei Hinweise darauf geben, was Kunden von dem eigenen Business erwarten.