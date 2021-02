Account-Inhaber:innen können jetzt auch am PC Nachrichten in ihrer Google My Business App beantworten. Das Messaging Feature ist ab sofort in der Desktop App verfügbar.

Wenn eines im vergangenen Jahr deutlich an Relevanz gewonnen hat, dann ist es, erreichbar für Kund:innen zu sein und flexibel Auskunft zu geben. Mit neuen Beschränkungen alle paar Wochen, unterschiedlichen Öffnungszeiten und Sicherheitskonzepten wandten sich unsichere Besucher:innen im Zweifel direkt an das jeweilige Geschäft. Wer hier erreichbar war und schnell antwortete, konnte seine Kund:innen oftmals zufriedenstellen. Das möchte Google nun unterstützen und launcht die Messaging-Funktionen auch innerhalb der Google My Business Desktop App.

Google My Business: Messaging über die Desktop App

Bisher konnten Nachrichten nur mobil über die App beantwortet werden. Das neue Messaging Feature am Desktop ist jetzt live, aber noch nicht für alle sichtbar. Das dürfte sich in den kommenden Tagen ändern. Barry Schwarz von SearchEngineLand teilte einen Screenshot, auf dem das Messaging in der Browser App zu sehen ist.

Screenshot Barry Schwartz (Mit einem Klick auf das Bild gelangst du zur größeren Ansicht).

Nach dem Login sehen User im Menü den neuen „Messages“-Button. Mit einem Klick werden die Chats mit Kund:innen geladen. Inhaber:innen können zwischen den verschiedenen Chats auswählen und auf diese antworten.

Viele zeigen sich bereits begeistert auf Twitter. Schließlich erleichtert das Feature die Arbeit vieler Manager von Google My Business Accounts. Statt auf Kund:innenanfragen per Smartphone antworten zu müssen, können sie dies ab jetzt auch am PC erledigen. Das ist oft übersichtlicher und einfacher, da es sich an einer Tastatur meist schneller tippen lässt.