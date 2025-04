Es gibt ein kleines, aber für viele Retailer feines Update aus Googles Search Console. Neuerdings heißt der Bericht zu Shopping Tab Listings Bericht zu Händlermöglichkeiten und führt für im Merchant Center registrierte User auch Zahlungsmethoden und Bewertungen für die Stores auf. Das hilft den Website-Betreiber:innen beziehungsweise Shop-Betreiber:innen dabei, relevante Informationen für Interessierte zu verwalten, die schließlich in der Google-Suche angezeigt werden sollen.

Wer das Merchant Center-Konto mit der Search Console verknüpft hat, kann dort verschiedene Vorschläge ansehen. Dazu gehören die folgenden:

Auf LinkedIn rät Googles Search Central:

[…] Check it out and make sure to add important info about your store, so customers can see it when shopping on Google.