Die Analyse des Traffics wird in der Search Console ein wenig übersichtlicher. Das jedenfalls ist das Ziel von Googles jüngstem Update für das Analytics Tool, auf das Seitenbetreiber:innen und SEOs vielfach zugreifen. Der Leistungsbericht für drei verschiedene Bereiche wird mit einem einenden Feature versehen. Wie die Google Search Central via LinkedIn erklärt, werden die in einem Bericht eingestellten Filter auch beim Hin- und Herwechseln zwischen den Bereichen Suchergebnisse, Discover und Google News an Ort und Stelle gehalten. Durch diese Sticky-Option erleichtert Google die Navigation und Übersicht der Berichte im Kontext der eigenen Analyseparameter.