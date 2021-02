Inwieweit beeinflusst Duplicate Content auf der eigenen Website das Google Ranking? Diese Frage stellen sich SEOs immer wieder. Bei den Google Search Central SEO Office Hours ging Googles Webmaster Trends Analyst John Mueller nun auf diese Frage ein. Er stellt klar, dass Duplicate Content per se kein negatives Signal für das Ranking hervorruft und nennt Beispiele für Bereiche, in denen solche inhaltlichen Wiederholungen gängig sind.

Matt Southern weist beim Search Engine Journal auf die Informationen von John Mueller zum Duplicate Content hin, die für viele SEOs Gewicht haben dürften. Dabei stellt er klar, dass sich die Aussagen Muellers konkret auf duplizierte Inhaltsbereiche beziehen, nicht auf Duplicate Pages. Wenn ganze Content-Sektionen auf verschiedenen Seiten dupliziert werden, wird Google schließlich nur eine davon ranken; und zwar die, die dem Algorithmus am relevantesten erscheint. Einen negativen Effekt auf das Ranking hat diese Praktik der Duplikation aber nicht. Auch dann nicht, wenn der Content im Header oder Footer der Seite wiederholt auftaucht. John Mueller erklärt in den Office Hours:

With that kind of duplicate content it’s not so much that there’s a negative score associated with it. It’s more that, if we find exactly the same information on multiple pages on the web, and someone searches specifically for that piece of information, then we’ll try to find the best matching page. So if you have the same content on multiple pages then we won’t show all of these pages. We’ll try to pick one of them and show that. So it’s not that there’s any negative signal associated with that. In a lot of cases that’s kind of normal that you have some amount of shared content across some of the pages.