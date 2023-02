Trotz SEO-Bemühungen wird dein Content nicht gesehen? Beim Digital Bash – SEO am 21. Februar erfährst du, wie deine Digitalinhalte ab sofort besser ranken.

Der Name ist Programm: Search Engine Optimization. Bei der Optimierung der Auffindbarkeit von digitalen Inhalten gibt es jedoch so einiges zu beachten, zumal die Prozesse und Ranking-Faktoren sich stetig und immer schneller verändern. Bei der Digital Bash SEO-Edition am 21. Februar erfährst du ab 9:00 Uhr, wie du dein Optimieren optimierst, damit du langfristig in der SEO-Bundesliga spielst.

Dream big, play bigger: Wie du die Herausforderungen deiner internationalen SEO-Expansion meisterst, erklärt dir Matthäus Michaelik von Claneo anhand von Best Cases im ersten Vortragsslot. Selbstverständlich darf das Thema KI in einer SEO-Konferenz nicht fehlen, immerhin kannst du mit fortschrittlichen KI-Technologien viele deiner SEO-Arbeitsschritte automatisieren und so Fehler vermeiden sowie Zeit einsparen. Diese gewonnene Zeit kannst du beispielsweise in deine Social-Präsenz investieren. Und wer SEO und Social Media beherrscht, hat heutzutage die Nase vor. Welche Tools und Strategien die Kombination auf SEO und Social Media so unschlagbar machen, erfährst du von Jennifer Cook und Lucas Fehr von Merkle. Nicolai Kuban zeigt dir, wie du mit künstlicher Intelligenz das SEO-Content-Spiel gewinnen kannst. Das derzeit viel diskutierte und bereits vielfach eingesetzte KI-System ChatGPT und dessen Potenziale für SEOs thematisiert Florian Ries von seo2b. Christiane Sternberger erklärt dir im finalen Vortrag, wie du deinem Content das gewisse Extra verleihst.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – SEO

Matthäus Michalik ist Gründer und Geschäftsführer der Claneo GmbH. In seinem Talk spricht er über die Chancen und Herausforderungen von International SEO. Anhand von Beispielen und Best Practices erfährst du, wie du die richtigen Entscheidungen zur Domainstrategie triffst, den hreflang-Tag richtig implementierst sowie länderspezifische Anforderungen für deine Website oder deinen Onlineshop erfüllst.

SEO und Social Media werden häufig als eigene Kanäle gesehen. Dabei ist es höchste Zeit, diese Silo-Denkweise zu beenden. Im zweiten Slot erwarten dich gleich zwei hochkarätige SEO Insider: Jennifer Cook und Lucas Fehr von Merkle. Die beiden erklären dir, warum SEO und Social Media das Match schlechthin sind, und wie du die Traumkombination für deinen Erfolg nutzen kannst.

Wer heute noch auf sein Bauchgefühl hört, keine Prozesse implementiert und zu viele Aufgaben manuell erledigt, wird es in Zukunft noch schwerer haben, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Warum das so ist, erfährst du von Nicolai Kuban, Co-Founder & Chief Strategy Officer bei Contentbird. Auf welche neuen Technologien du stattdessen setzen solltest, erfährst du in seinem Vortrag.

Florian Ries, COO bei seo2b, wagt einen Blick auf die mögliche Zukunft der SEO und die jüngsten Entwicklungen bei dem Suchmaschinenkonzern Nummer eins – Google. Hierbei geht er vor allem auf die Potenziale von ChatGPT und anderen KI-Tools ein. Er erörtert in seinem Talk, ob sie Fluch oder Segen für deine Suchmaschinenoptimierung sind.

Last but not least erwartet dich Christiane Sternberger (eh. Sohn), Inhaberin von CS Communication Text & Kommunikation. Die leidenschaftliche (Online-)Texterin weiß genau, wie du deinen Content attraktiver machen kannst. In ihrem Vortrag erfährst du, wie du immer wieder ablieferst und deine Online-Texte qualitativ, anziehend und natürlich auffindbar gestaltest. Zusätzlich gibt sie dir auch Tools an die Hand, mit denen dir diese Aufgaben noch einfacher und schneller gelingen.

Agenda

9:10 – 9:40 Uhr: International SEO: Die Herausforderungen der globalen Expansion meistern

9:45 – 10:15 Uhr: SEO und Social Media als unschlagbare Kombination – wie beide Channels optimal verbunden werden

10:20 – 10:50 Uhr: Mit künstlicher Intelligenz, Daten und Prozessen das SEO-Content-Spiel gewinnen!

10:55 – 11:25 Uhr: ChatGPT und die Zukunft der SEO

11:30 – 12:00 Uhr: Push up your content – Mach es sexy. So werden deine digitalen Inhalte anziehend

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

