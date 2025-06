Wer die strukturierten Daten für Loyalty-Programme (MemberProgram) einbaut, hat die Möglichkeit, Details zu und Vorteile von diesen Programmen in Googles Suche zu bringen. In Knowledge Panels und direkt in der Produktsuche können die definierten Details dann auftauchen. Google liefert auch ein Beispiel dafür, wie das Markup dafür aussehen kann.

<html> <head> <title>About Us</title> <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "MemberProgram", "name": "Membership Plus", "description": "For frequent shoppers this is our top-rated loyalty program", "url": "https://www.example.com/membership-plus", "hasTiers": [ { "@type": "MemberProgramTier", "@id": "#plus-tier-silver", "name": "silver", "url": "https://www.example.com/membership-plus-silver", "hasTierBenefit": [ "https://schema.org/TierBenefitLoyaltyPoints" ], "membershipPointsEarned": 5 }, { "@type": "MemberProgramTier", "@id": "#plus-tier-gold", "name": "gold", "url": "https://www.example.com/membership-plus-gold", "hasTierRequirement": { "@type": "CreditCard", "name": "Example platinum card plus" }, "hasTierBenefit": [ "https://schema.org/TierBenefitLoyaltyPrice", "https://schema.org/TierBenefitLoyaltyPoints" ], "membershipPointsEarned": 10 } ] } </script> </head> <body> </body> </html>

So können Loyalty-Inhalte in der Suche wiedergegeben werden, wenn das Markup vorhanden ist, © Google

Ist das Markup integriert, sollte es im Test für Rich-Suchergebnisse getestet werden. Dort kann das Code Snippet oder die URL der Seite mit dem Markup integriert werden.

Besonders hilfreich sind die neuen strukturierten Daten für E-Commerce-Teilnehmer:innen, die keinen Merchant Center Account haben. Denn auch dort lassen sich Loyalty-Programme via Add-on Feature bereits definieren. Details wie kostenfreier Versand, vergünstigte Preise oder ein Punktesystem lassen sich einfach einfügen. Wer im Merchant Center aktiv ist, sollte die Programme laut Google am besten auch direkt dort einpflegen und verwalten. Dafür gibt es eine ausführliche Dokumentation im Hilfebereich für das Merchant Center sowie ein anschauliches Video.