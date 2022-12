Question Hub ist ein Tool, mit dem Creator reichhaltigere Inhalte erstellen können, indem sie unbeantwortete Fragen nutzen. Dieses Tool stellt Google derzeit in den USA, Nigeria, Indien und Indonesien bereit, um Publishern Potentiale in Form von Content-Lücken zu bestimmten Themen aufzuzeigen.

Creators like you can then use these insights to create better content for your audience,

heißt es vonseiten Googles. Während das Tool Question Hub auf den Roll-out in mehr Ländern vorbereitet wird, experimentiert Google mit einer ganz ähnlichen Funktion – direkt in der Google Search Console.

Der SEO Nicolás Ockier hat das Feature Content Ideas entdeckt, welches derzeit in Googles Search Console getestet wird. Auf Mastodon teilt er einen Screenshot. Darauf sind einige Teile geschwärzt, allerdings ist zu erkennen, dass mithilfe der Funktion Fragen wie „Wie alt ist X?“ oder „Wie benutze ich Y?“ gruppiert werden.

Ockier berichtet auf seinem (spanischsprachigen) Blog über die Funktion. Demnach gruppiert der Bericht zu den Content Ideas in der Search Console relevante Themen, wobei alle Vorschläge in Form von Fragen vorliegen. Damit können Publisher und Creator die wichtigsten Themen im Auge behalten und sich für ihre Content-Strategie relevante Ideen abspeichern. Googles Webmaster Trends Analyst John Mueller kommentiert die Entdeckung Ockiers auf Mastodon wie folgt:

It looks like it’s labeled experimental, so maybe it is an experiment :-)). Is it useful? I think it has a feedback link, so send the team your thoughts!