Die Option „Genau Passend“ beim Keyword Matching in Google Ads bedeutet, dass Anzeigen nur jenen Usern ausgespielt werden, deren Suchanfragen genau den zuvor ausgewählten Keywords des Advertisers gleichen. Diese Einstellung steht, im Gegensatz zum Broad Match und Phrase Match, also für ein sehr eng gefasstes Match. Doch nun hat Google die möglichen Varianten für ein Exact Match erweitert.

Google erklärt im Help Center, dass Broad Match Terms mit dem Keyword zusammenhängen und Phrase Match Terms die Bedeutung des Keywords beinhalten. Exact Match Terms hingegen müssen dieselbe Bedeutung wie das Keyword haben:

Ads may show on searches that are the same meaning or same intent as the keyword. Of the three keyword matching options, exact match gives you the most control over who sees your ad. Exact match is designated with brackets, such as [red shoe] . Below is an example of how exact match will work: