Während digitale Werbestrategien zunehmend unter Druck geraten, besonders in Hinblick auf die DSGVO und das Cookie-Support-Ende, erleben Printmedien eine Renaissance. Diese Entwicklung macht sie zu einer wertvollen Ergänzung zu Digital-Ads. [Anzeige]

Die digitale Marketing-Landschaft befindet sich im Umbruch. Anfang 2025 wird Google die Unterstützung von Third Party Cookies einstellen. Das stellt Werbetreibende vor große Herausforderungen: Wie erreichen sie ihre Zielgruppen noch gezielt und effizient? Printmedien, also Anzeigen in Zeitschriften, Zeitungen und Fachzeitschriften, bieten als Ergänzung zu Digital-Kampagnen eine zuverlässige und zunehmend attraktive Lösung. Das gilt insbesondere für das Erreichen spezifischer Zielgruppen und für effektive Budgetnutzung – und das alles bei 100%iger Brand Safety.

Das Unternehmen pryntad bringt nun Print-Anzeigen in den digitalen Workflow und bietet verschiedene Ansätze, wie digitale Kampagnen einfach und effizient durch Print-Anzeigen verlängert werden können. Das Ganze funktioniert wie im Online Marketing über Keyword Targeting und per TKP-Gebot. So werden die Vorteile von Print für digitale Kampagnen genutzt und geben deren KPIs einen Boost.

Beispiele von Werbeplatzierungen in Print-Medien, © pryntad GmbH

Zielgenaues Marketing durch Print

Effektives Zielgruppen-Marketing stützt sich auf zwei wesentliche Aspekte: eine genaue Definition der Zielgruppe und die Auswahl der richtigen Kommunikationskanäle, über die diese Zielgruppe effektiv erreicht wird. Ein signifikanter Vorteil von Print-Medien ist ihre Fähigkeit, ein präzises und sicheres Targeting ohne die Nutzung von Cookies zu ermöglichen, was in Zeiten wachsender Datenschutzbedenken und der Einhaltung der DSGVO besonders wertvoll ist. Die Basis dafür bieten ein überzeugendes Kontextuelles Targeting über Umfelder, und sehr genaue Studien über Leser:innen, deren Soziodemographie und auch Kaufabsichten. Buchungsplattformen wie pryntad.com ermöglichen es Werbetreibenden, ihre Anzeigen strategisch in Zeitschriften, Fachzeitschriften und Tageszeitungen zu platzieren, wodurch die Streuverluste minimiert und die Zielgruppen präzise angesprochen werden.

Die Buchungsplattform pryntad.com umfasst aktuell über 13.000 Titel, darunter 7.500 Publikumszeitschriften, 5.700 Fachzeitschriften und über 300 regional verbreitete Tageszeitungen, was eine große Reichweite für Print-Werbung bietet. Alle Titel werden über pryntad mit passenden Keywords angereichert, so stehen auf der Buchungsplattform neben Einzeltiteln auch über 3.500 Zielgruppen zur Buchung bereit. Bei der Buchung wird eine feste Reichweite garantiert, sodass die Anzeige sicher an alle Leser:innen ausgeliefert wird, sowohl im Print-Titel als auch im E-Paper. Dies gewährleistet eine konstante Kostenkontrolle, da der TKP gleich bleibt.

In dem beruflichen Netzwerk LinkedIn präsentiert pryntad.com ein aktuelles Beispiel, wie Kund:innen ihre Zielgruppe über ein passgenaues Umfeld erreichen und dabei die kreativen Vorteile von Print voll ausschöpfen.