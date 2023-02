In-Stream-Werbeanzeigen bieten während unterschiedlicher Events facettenreiche und personalisierte Anspracheoptionen für Advertiser. Das Potential dieser Ads wird im Beitrag anhand von sechs konkreten Beispielen dargelegt.

Der Super Bowl – der erst kürzlich wieder stattgefunden hat – ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Fixpunkt für die Werbebranche. Denn Marken überbieten sich jedes Jahr aufs Neue, um einen Werbe-Slot in der Halbzeit zu ergattern. Und auch die Kreativität der Werber:innen wird hier regelmäßig unter Beweis gestellt. Doch in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern, wo eine stark wachsende Anzahl an Zuschauer:innen vor den Bildschirmen sitzt, um das Spektakel zu verfolgen, wird in den Pausen häufig ein leerer Screen gezeigt. Doch wie kommt das? Football wird zunehmend gestreamt – über DAZN, NFL Network oder andere Anbieter:innen. Und da diese den Original-Stream übertragen, der zu gewissen Zeiten lokale Werbung ausspielt, gibt es in Deutschland die Ankündigung: „Your event is in commercial break“.

Für Unternehmen, die diese, meist junge , Zielgruppe ansprechen wollen, ist dieser weiße Screen eine wertvolle Möglichkeit, die noch nicht ausreichend genutzt wird. Doch es tut sich was in der Branche: Neue Werbeformate werden entwickelt und Werbung in Streaming Services, auch unabhängig vom Sport, eingebunden. Der große Vorteil: Beim Streaming können noch individuellere Werbungen ausgespielt werden und es muss kein „One-size-fits-all“-Ansatz wie beim linearen Fernsehen genutzt werden.

Beispiel eins: In-Scene-Werbung/Product Placement

Product Placement ist kein wirklich neuer Trend, sondern im linearen Fernsehen seit Jahren Normalität. Gerade bei den privaten Sendern gibt es den Hinweis „Diese Sendung wird durch Produktplatzierungen unterstützt“ und auch in fiktionalen Programmen ist es die Normalität: Wusstest du, dass in vielen Marvel-Filmen nur die Helden Audi fahren?