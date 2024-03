In den vergangenen Wochen gab es viel Aufruhr rund um den Testbericht des IAB Tech Lab zur Privacy Sandbox. Ein halbes Jahr lang hat das Konsortium bestehend aus über 60 Unternehmen aus der MarTech-Branche die cookieless Lösung von Google unter die Lupe genommen und auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis: Der Großteil der Anwendungen könne nicht über die APIs der Privacy Sandbox abgebildet werden – doch Google hält dagegen.

Gehen wir einen Schritt zurück. Was ist dieses Tech Lab überhaupt und welche Aufgabe hat es? Das IAB Tech Lab ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss, der seit 2014 grundlegende Technologien und Standards entwickelt, die das Wachstum und das Vertrauen in das digitale Werbeökosystem fördern. Das Lab arbeitet mit der Industrie zusammen, um Richtlinien zu entwickeln und Dienstleistungen anzubieten, die zum Standard für die Branche werden und ihre Akteur:innen unterstützen. Besonderer Fokus wird dabei auf die Kernelemente Datenschutz und Adressierbarkeit gelegt. Vor diesem Hintergrund würde man davon ausgehen, dass das Tech Lab an der Entwicklung alternativer Lösungen zu Third Party Cookies arbeitet und diese unterstützt. Umso überraschender war es, dass eben dieses Konsortium einen sehr umfangreichen Bericht veröffentlichte, in dem scharfe Kritik an der Privacy Sandbox geübt wird – und das, unserer Auffassung nach, leider wenig konstruktiv.

Perfektion bremst Innovation im Werbeökosystem

Die Intention des Konsortiums hinter der Veröffentlichung des Berichts ist recht eindeutig: Zweifel an der Praxistauglichkeit der Privacy Sandbox säen. Dabei greift die Behauptung, dass ein Großteil der Anwendungsfälle nicht funktionsfähig sei, zu kurz. Laut Google funktionieren 90 Prozent der gelisteten Anwendungsfälle einwandfrei. Die verbleibendenzehn Prozent werden bewusst nicht abgebildet, da sie im Widerspruch zu dem Ziel stehen, den Datenschutz der Nutzer:innen im Werbeökosystem zu verbessern. Statt die Bedenken hinsichtlich dieser zehn Prozent aufzugreifen und Lösungen zu erarbeiten, fokussiert sich das Lab auf pauschale Kritik. Das IAB Tech Lab sollte einen anderen Anspruch haben. Denn die Erhaltung des Status quo passt nicht zu mehr Innovation für den Datenschutz und die Privatsphäre. Schließlich ist die Privacy Sandbox nicht dazu gedacht, Third Party Cookies 1:1 zu ersetzen.

Die Rolle der CMA

Was wir auch nicht außer Acht lassen sollten: Der Einfluss von Regulierungsbehörden wie der Competition and Markets Authority (CMA). Letztendlich entscheidet diese darüber, in welchem Maße das Feedback des IAB Tech Labs berücksichtigt wird und welche Konsequenzen das für die Weiterentwicklung und das Inkrafttreten der Privacy Sandbox hat. Die CMA ist eine britische Regulierungsbehörde, die darüber bestimmt, ob und in welchem Rahmen Unternehmen auf dem britischen Markt tätig sein dürfen. Im Zusammenhang mit der Privacy Sandbox wird die CMA überprüfen, ob das eine Lösung für eine Welt ohne Third Party Cookies ist, die Google keine direkten Wettbewerbsvorteile bringt.

Google hat sich verpflichtet, die Ergebnisse der CMA global zu berücksichtigen. Aus diesem Grund hat die CMA die Maßnahmen von Google in den vergangenen Jahren überwacht und veröffentlicht regelmäßig Berichte über deren Einhaltung. Der letzte Bericht wurde Ende Januar publiziert. Auch wenn dieser auf einige verbesserungswürdige Bereiche hindeutet, wurden keine größeren Probleme im Zusammenhang mit der geplanten Timeline festgestellt.

Alle Akteur:innen müssen an einen Tisch

IAB Tech Lab hin, CMA her. Im Endeffekt sollten alle das gleiche Ziel verfolgen: Ein Werbeökosystem, das allen Marketing-Akteur:innen eine personalisierte und zielgruppenspezifische Ansprache ermöglicht und gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer:innen schützt.

Um konstruktiv an einer solchen Lösung zu arbeiten, wünschen wir uns anstelle eines solchen Berichts, der mehr Unruhe und Zweifel in den Markt bringt, einen regelmäßigen Round Table, bei dem alle relevanten Akteur:innen an einen Tisch geholt werden: Marketer, das IAB Tech Lab, die CMA und – das ist essenziell – Google. Denn ohne den Tech-Konzern wird es nicht gehen. Gemeinsam muss und wird es uns gelingen, eine angemessene und profitable Lösung zu erarbeiten, mit der alle Parteien künftig gewinnbringend arbeiten können.