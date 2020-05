Bye bye, Feed Post? Instagram testet neues Story Display

Die Instagram Stories könnten in der App künftig deutlich präsenter werden. Denn die Social-Media-Plattform testet ein neues Display, in dem doppelt so viele Story Bubbles angezeigt werden.

Die Instagram Stories sind bei den Usern nach wie vor sehr beliebt. Deswegen testet die Social-Media-Plattform jetzt mit einer kleinen User-Gruppe ein neues Feature, mit dem Nutzende noch unkomplizierter auf eine Vielzahl an Stories zugreifen können. Dabei handelt es sich um ein neues Instagram Story Display, in dem die Story Bubbles der Abonnenten in zwei Reihen untereinander angezeigt werden. Wie das aussieht, teilte Social-Media-Experte Matt Navarra auf Twitter.

Einige Instagram User teilten ebenfalls auf anderen sozialen Netzwerken Screenshots ihres veränderten Story Displays. Gegenüber dem Onlineportal SocialMediaToday bestätigte Instagram den Test:

We’re always testing ways to improve your Instagram experience.

Instagram: Mit neuem Story Display einfacher die gewünschten Stories finden

Reverse-Engineering-Expertin Jane Manchun Wong fand bereits im April heraus, dass Instagram ein derartiges Feature testet. Bereits vor einigen Wochen teilte sie hierzu Screenshots auf Twitter. Auch dass der Social-Media-Konzern ein weiteres Update plant, mit dem die Navigation in den Instagram Stories deutlich einfacher werden soll, entdeckte Wong.

abusing Instagram’s potential multi-row Stories redesign lmao pic.twitter.com/eAUYRzbnRi — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 4, 2020

Die verschiedenen Tests lassen darauf schließen, dass sich für die User bald einiges in den Instagram Stories verändern wird. Die Fokussierung der Social-Media-Plattform auf das viel genutzte Format ist nicht überraschend. Denn die Stories erfreuen sich größter Beliebtheit bei den Nutzenden. Ein weiterer Pluspunkt: Gerade bei jüngeren Usern ist Video-Content populär. Das zeigt ebenfalls der enorme Erfolg der Konkurrenz-App TikTok. Insider vermuten, dass Instagram dem Format auch deswegen in Zukunft mehr Platz im Feed einräumen will.

Wann der Test für das neue Instagram Story Display abgeschlossen ist, ist unbekannt. Sollte das Feature aber auf positive Resonanz bei den Usern treffen, könnte es womöglich noch dieses Jahr für alle Nutzenden ausgerollt werden.