Google bündelt mit Collections ähnliche Seiten der Suchhistorie – und gibt Empfehlungen

Du hast dir vergangene Woche dieses eine wunderbare Rezept angesehen, findest es in deinem Suchverlauf aber nicht wieder? Ähnliches passiert Menschen mit interessanten Artikeln oder Produkten, die sie sich gern noch einmal ansehen wollten. Damit bereits in den Weiten des Internets entdeckte Inhalte schnell wiedergefunden werden, hat Google verschiedene Optionen für die eigene Suchmaschine bereitgestellt. Nun wurden die Collections überarbeitet. Dort werden jetzt bereits besuchte Seiten in Clustern gebündelt; und zu solchen Themen liefern die Collections dann auch noch Empfehlungen zu weiterführendem Content.

Neue Funktionen für die Collections

Bereits im vergangenen Jahr launchte Google die sogenannten Activity Cards für die Suche. Mit diesen können eingeloggte User Suchen fortführen, besuchte Seiten erneut finden und Entdeckungen für sich speichern. Collections konnten User bereits zu diesem Zeitpunkt anlegen, um etwa Links zu interessanten Websites zu speichern.

Nun hat Google allerdings neue Optionen in den Collections ausgerollt. Dank künstlicher Intelligenz werden in der App und im mobilen Web bei Google jetzt Inhalte zu ähnlichen Themen besuchter Websites gruppiert. Das kann für Bereiche wie Shopping, Kochen, Hobbies und ähnliches hilfreich sein. Nutzer können die von Google vorgeschlagenen Collections für später abspeichern und auf die Inhalte wieder zugreifen. Das funktioniert über das neue Collection Tab in der Android App oder im Seitenmenü auf der mobilen Website Google.com.

In den Einstellungen können User zudem entscheiden, ob und welche Collections Google überhaupt behalten soll.

Googles Collections in der Suche, Screenshot Google

Finde More: Google macht Vorschläge wie bei YouTube

Nicht nur die Collections erinnern in ihrer themenspezifischen Bündelung ein wenig an YouTube. Auch die Option „Find More“ lässt den Vergleich zu Googles Videoplattform zu. Denn hiermit können die User weiterführenden Content finden, der thematisch zu den Inhalten passt, die in den Collections gespeichert wurden. Die Vorschläge stammen von Googles KI-Algorithmus.

Darüber hinaus können verschiedene User an einer Collection teilhaben. So ist es möglich, dass Freunde gemeinsam eine Collection erstellen oder nutzen, um einen Kochabend zu gestalten oder Diskussionen zu diversen Themen zu führen. Der Inhaber der Collection kann andere User zum Ansehen und Bearbeiten einladen; und die Collection auch wieder privat schalten, wenn er möchte.

Das Teilen von Collections ist nun möglich, Screenshot Google

Das Feature zum Teilen der Collections wird diese Woche global ausgerollt. In den kommenden Wochen folgt die Option, aus den Collections auf themenverwandten Content zuzugreifen. Die eigens von Google vorgeschlagenen Collections hingegen werden vorerst nur für englischsprachige User in den USA verfügbar sein, werden jedoch in naher Zukunft für weitere Sprachen und in weiteren Regionen ausgerollt.

Projekte sollen dank Googles erneuerter Collections jetzt noch leichter zu planen sein. Das Feature kann aber auch schon dabei helfen, einfach einige Websites und Inhalte schnell und unkompliziert wiederzuentdecken.