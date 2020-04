Facebook liefert vorgefertigte Templates für optimierte Kundenkommunikation

© Facebook

Die Pflege der Kundenbeziehungen auf Facebook ist für viele Unternehmen äußerst relevant. Obwohl Instagram für User zu einer Art Markenschaufenster geworden ist, werden konkrete Geschäftsinformationen häufig über Facebook geteilt. Ob mithilfe von Beiträgen auf der Plattform, der Kommunikation über den Messenger oder auch Live Videos. Facebook liefert nun Hilfestellung zur bestmöglichen Kundenkommunikation während der Coronakrise – und bietet dazu neue und aussagekräftige Templates zum Download an.

Facebook unterstützt Marken beim Kundenkontakt

Die Coronakrise macht es Unternehmen und Marken derzeit schwer, einen Geschäftsalltag aufrechtzuerhalten, wie ihn die Kunden gewohnt sind. Deshalb ist die Kommunikation mit den Kunden – vor allem auch über Social Media – äußerst wichtig für die aktuelle Außendarstellung von Marken. Im Zuge dessen hatte Facebook bereits angekündigt, dass auf den Pages nun temporäre Updates im Kontext der Coronakrise eingestellt werden können.

Jetzt liefert das soziale Netzwerk noch eine Reihe weiterer Hinweise, wie über die Plattform weiterhin effektive und informative Kundenkommunikation in Krisenzeiten betrieben werden kann.

Uns ist bewusst, dass viele Unternehmen gerade vor unerwarteten Herausforderungen stehen, beispielsweise beim Kundenkontakt. Deshalb haben wir einige Tipps dafür zusammengestellt, was du jetzt tun kannst, um diesen Herausforderungen zu begegnen und mit deinen Kunden in Verbindung zu bleiben,

heißt es auf dem Blog. Ein erster Punkt, den Facebook anführt, sind die neuen Templates, vorgefertigte Beitragsvorlagen, die über Updates der Unternehmen visuell informieren. Dabei können die Unternehmen oder Marken Templates zu fünf Kategorien auswählen und downloaden:

Bestellungen aufgeben (anzeigen, dass noch immer Bestellungen angenommen werden und wo man diese aufgeben kann)

Hinweise zu Online-Shopping-Optionen

Anregungen, um das Unternehmen zu unterstützen, etwa über Crowdfunding

Hinweise auf die Option, Geschenkgutscheine zu kaufen

Bezeugungen der Dankbarkeit gegenüber der Kundschaft









Diverse neue Facebook-Templates, © Facebook

Die Bilder von Facebook können heruntergeladen und dann für die eigenen Beiträge verwendet werden. Doch Facebook liefert nicht nur visuelle Unterstützung.

Automatisierte Antworten für FAQs

Im Blogpost wird ebenso darauf hingewiesen, dass Unternehmen, wenn sie viele Anfragen über den Messenger und Instagram bekommen, automatisierte Antworten einstellen können. Einrichten können sie diese im Creator Studio. Im Postfach der Facebook-Seite können die Anfragen von Instagram und dem Messenger zentral verwaltet werden. Hier lassen sich dann auch häufig gestellte Fragen – etwa zu Bestellvorgängen – automatisiert beantworten.

Vorgefertigte Antwort bei Facebook, Screenshot Facebook

So liefert Facebook gleich vier Beispiele für Antworten, die Unternehmen verwenden können:

Hallo! Wir nehmen gerne deine Bestellung entgegen! Ruf uns an oder hinterlasse uns hier eine Nachricht. Hallo, vielen Dank für deine Nachricht. Unsere Geschäfte sind derzeit leider geschlossen, aber du kannst bei uns Online-Bestellungen aufgeben. Schick uns eine Nachricht oder sieh dich auf unserer Website um. Danke für deine Nachricht. Solange wir geschlossen haben, bieten wir Online-Termine an. Schreibe uns eine E-Mail oder hinterlasse hier eine Nachricht, um einen Online-Termin mit uns zu vereinbaren. Wir nehmen derzeit leider keine neuen Bestellungen entgegen. Wenn du Fragen zu einer bestehenden Bestellung hast, kannst du uns hier eine Nachricht hinterlassen.

Alternative Live Video

Über Beiträge und Nachrichten lassen sich Kunden umfassend informieren, doch Facebooks Plattform bietet diverse weitere Optionen. Zum Beispiel können sich Unternehmen und Marken via Live Video an ihre Zielgruppen richten. Diese können sowohl auf Facebook als auch auf Instagram gestreamt werden. Damit der Livestream zum Erfolg wird, werden auf dem Facebook Blog auch gleich diverse Tipps zusammengestellt. Darunter sind fünf Ideen für ein erstes informatives Live Video:

Hoste eine Q&A-Sitzung Starte eine Live-Übertragung mit einer Person aus deinem Publikum und unterhalte dich mit ihr Präsentiere und erkläre deine Produkte oder Dienstleistungen Bring deinem Publikum etwas bei Erstelle eine Live-Serie

Als weitere Tipps weist Facebook darauf hin, für eine möglichst störfreie Übertragung WLAN statt mobiler Daten zu nutzen, ein Stativ einzusetzen oder die Interaktion mit Usern zu suchen. Zudem können die Creator Live Videos im Vorhinein ankündigen – auch via Beitrag oder im Messenger – und die Übertragung später als Video Content speichern und erneut posten.

Mit diesen vielfältigen Optionen möchte Facebook den Unternehmen und Marken auf der Plattform Anknüpfungspunkte bieten, um während der Coronakrise möglichst nah am Kunden und User zu bleiben; vielleicht sogar näher als zuvor. Mehr Ressourcen, Tools und Hinweise für die Optimierung deines Unternehmensauftritts auf Facebook findest du in Facebooks Business Ressource Hub oder in Facebooks Branchen-Guides zur Coronakrise.