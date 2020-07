Algorithmus Insights: YouTube beantwortet allgemeine Fragen zu CTR und AVD

Um mit Video Content auf YouTube gut zu ranken, ist es wichtig zu verstehen, wie der Algorithmus der Plattform funktioniert. Vor einem knappen Monat kündigte YouTube ein Update für die Insights an. Nun wird in einem Video erklärt, inwiefern Creator diese nutzen können, um mit dem Algorithmus zu arbeiten, sodass ihre Videos mehr Menschen angezeigt werden.

In dem Video des Creator Insider Channels sprechen Rachel und Patricia, beide Product Manager bei YouTube Analytics, über den YouTube Algorithmus. Insbesondere konzentrieren sie sich darauf, wie Click Through Rate (CTR) und Average View Duration (AVD) von dem Algorithmus gewertet werden. Diese beiden Metriken werden mit dem neuen Insights Update allen Creatorn zur Verfügung stehen und ihnen so die Möglichkeit bieten, ihre Performance zu verbessern. Im Video erklärt Patricia, dass viele Klicks keine hohe CTR bedeuten – manchmal eher das Gegenteil:

Click-through rate is a really tricky metric to understand. So, for a lot of creators, if you go in you look at your most successful videos the videos with the most views those are actually the most likely to have the lowest click-through rate.

Da Videos mit einer hohen Distribution einer weitgefächerten Audience angezeigt werden, bedeutet dies zwar zum einen mehr Klicks, zum anderen aber auch, dass die Zielgruppe weniger ausgesucht ist und es somit immer unwahrscheinlicher wird, dass die Zuschauer auch klicken. Andersherum können Videos mit wenigen Aufrufen die höchste CTR aufweisen, da diese einer kleinen, aber sehr passenden Zielgruppe ausgespielt wurden. Doch, wie YouTube im Video erklärt, kann jede Metrik für sich einzeln betrachtet unlogisch oder verwirrend erscheinen. Daher sei es immer besser, die Gesamtheit der Metriken in die Analyse mit einzubeziehen.

In dem Video gehen die beiden Product Manager außerdem auf die Average View Duration ein. User äußerten ihre Bedenken hinsichtlich verschiedener Videolängen. Doch die Frage, ob die Länge eines Videos entscheidend bei der Recommendation ist, beantwortet YouTube ganz deutlich:

So, in discovery, we actually look at both relative and absolute watch time, those are both meaningful signals and how your videos are going to be recommended. You would still need to do some cross-referencing, even if we swapped out ‘average view duration’ for ‘average percentage viewed’, because it’s easier for short videos to hit a really high amount of average percentage watched. We can only focus creators on so many metrics, and we chose average view duration because how much time somebody spends with you in your content is a really strong indicator of interest. That being said, we want videos of all lengths to succeed on YouTube, and get discovered.