Für viele ist die Anmeldung auf einer Dating App wie Tinder ein großer Schritt. Und was könnte schlimmer sein, als in der ersten Swipe-Runde direkt bekannte Gesichter zu sehen. Seien es Menschen aus dem Bekanntenkreis, Arbeitsumfeld, Verflossene, oder sogar Familie: Es gibt Personen, denen wir ungern in unserem Tinder Feed begegnen. Für dieses seit Jahren bestehende Problem liefert Tinder nun eine Lösung. Ab sofort können User Kontakte aus ihrer Kontaktliste auf Tinder blockieren.

Nach einer Testphase in Korea, Indien und Japan wird die Blockierfunktion nun überall ausgerollt. Bernadette Morgan, Group Product Manager, Trust & Safety bei Tinder, erklärt:

We may not be able to save you from awkward run-ins at the coffee shop, but we are giving you more control over your experience on Tinder. We’re rolling out Block Contacts as an additional resource empowering members with peace of mind by helping create a worry-free space for them to spark new connections.