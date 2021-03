Hast du vor Ewigkeiten mal das Netflix-Passwort eines Freunds oder einer Freundin bekommen und nutzt den Account seitdem selbst? Vielleicht solltest du dich schon einmal um ein eigenes Konto kümmern, denn diese Szenarien möchte Netflix in Zukunft unterbinden. Seit einigen Tagen berichten User von einer Einblendung in der beliebten Streaming App. Wer hier nicht bestätigen kann, mit dem Account-Inhaber oder der Account-Inhaberin zusammenzuwohnen, wird aufgefordert, ein Probe-Abo abzuschließen.

Zunächst werden Hunderte Tests mit ausgewählten Konten durchgeführt. Das bestätigte Netflix gegenüber CNBC. Bisher hatte Netflix die Weitergabe von Passwörtern mehr oder weniger ignoriert. Dabei haben Marktforscher:innen herausgefunden, dass etwa ein Drittel aller User ihre Passwörter weitergeben. Dabei steht in Netflix Richtlinien deutlich:

The Netflix service and any content viewed through our service are for your personal and non-commercial use only and may not be shared with individuals beyond your household.