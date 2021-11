Hast du schon mal aus Versehen zu früh auf Senden geklickt oder eine Nachricht abgeschickt, die du lieber hättest nicht abschicken sollen? Für diese Fälle bietet der Facebook Messenger jetzt eine Lösch-Option für gesendete Messages.

Der Facebook Messenger bekommt ein neues Feature, das bei vielen Usern auf offene Arme stoßen dürfte. Denn mit der Unsend-Funktionen können Nutzer:innen eine Nachricht in dem Messenger einfach wieder aus der Inbox der Empfänger:innen löschen. Das geht allerdings nur die ersten zehn Minuten nachdem die Nachricht versenden wurde. Der Grund: Die Unsend-Funktion soll im Facebook Messenger dafür genutzt werden, um Fehler oder falsche Angaben zu korrigieren.

Dass User in der Lage sind Nachrichten im Nachhinein zu löschen, ist nichts Neues mehr. Bei dem Meta-Messenger WhatsApp gibt es bereits die Option „Für alle Teilnehmer:innen löschen“. Genau wie bei diesem Feature wird den Nutzer:innen im Chat-Verlauf mittels eines Grabstein-Icons angezeigt, dass eine Nachricht endgültig von den Verfasser:innen entfernt wurde.

Die bisherige Remove-Funktion im Facebook Messenger, © Facebook

Meta will das Unsend Feature für den Facebook Messenger bald global ausrollen

Meta gibt gegenüber TechCrunch an, dass die gelöschten Nachrichten für eine kurze Zeit weiterhin von Meta gespeichert werden, um Cyber Mobbing vorzubeugen. Denn Hate-Nachrichten, die gemeldet, aber wieder entfernt wurden, können so besser nachverfolgt werden.

Das neue Feature ist vorerst nur in Polen, Bolivien, Columbien und Litauen für iOS und Android verfügbar. Eine Meta-Presseperson gab allerdings an, dass die Funktion nach und nach auch global ausgerollt wird. Weiter erklärte der Social-Konzern, dass an zusätzlichen Lösch-Features für den Messenger gearbeitet wird. So könnte es sein, dass Nutzer:innen künftig in der Lage sind, ein Datum festzulegen, an dem die gesendete Nachricht oder ein ausgewählter Thread automatisch gelöscht wird. Wann das Unsend Feature für den Facebook Messenger nach Deutschland kommt, ist noch unbekannt.