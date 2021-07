Passend zum Welt-Emoji-Tag 2021 wurden die finalen Emojis bekanntgegeben, auf die die Nutzer:innen ab September 2021 zugreifen können. Neben diversen neuen Smilies kommen bald auch genderneutrale Tänzer:innen.

Emoji-Fans aufgepasst: Ab dem 14. September gibt es endlich Bildchen-Nachschub. Nachdem ein Update der Auswahl an Smilies und Co. wegen der Coronapandemie etwas länger auf sich warten ließ als gewöhnlich, können sich sowohl iOS als auch Android User jetzt auf ein paar Neuerungen freuen. Welche Emojis endgültig ab September für alle Nutzer:innen verfügbar sind, kann sich zwar im letzten Augenblick immer noch ändern. Allerdings wurde nun – passten zum Welt-Emoji-Tag am 17. Juli – eine Liste der finalen Auswahl veröffentlicht. Neben ganz neuen Bildchen, bekommen auch bereits bekannte ein Update.

Bekannte Emojis werden ab September 2021 womöglich genderneutral

Ab April 2021 konnten die User Vorschläge für neue Emojis einreichen. Die Vorschläge, die in der jetzigen finalen Liste auftauchen, haben sich demnach Nutzer:innen gewünscht, da sie diese in ihrem Bilchen-Repertoire bisher vermissten. So könnten bald ein schmelzender Smiley, Hände, die ein Herz formen oder auch Bohnen verschickt werden. Einen ersten Blick auf die Auswahl teilte Emojipedia:

Die finale Liste der Emojis, die ab September für iOS und Android verfügbar sind, © Emojipedia

Neben der Diskokugel und dem Troll stechen auch die Emojis Schwangerer Mann und Schwangere Person ins Auge. Denn bisher war nur das Bildchen Schwangere Frau zu sehen. Da sich die Nutzer:innen die Emojis für das September-Update wünschten, zeigt dies deutlich, dass Diversität auch im digitalen Raum ein immer größeren Stellenwert einnimmt. Weiter schreiben die Expert:innen von Emojipedia, dass auch eine Überarbeitung der bisherigen Emojis zur Debatte steht. Das heißt, dass zum Beispiel die Tänzer:innen-Bildchen nicht mehr nur als Mann oder als Frau angezeigt werden.

Genderneutrale Emojis, © Emojipedia

Welche Emojis findest du am besten?

Die neuen Emojis werden ab September ausgerollt und nach und nach für alle User verfügbar gemacht. Wir sind gespannt, ob sich bis dahin noch etwas an der Liste der Bildchen ändert. Erfahrungsgemäß können Nutzer:innen sich aber auf den Roll-out aller Smilies und Co. aus der finalen Auswahl freuen. Welches Emoji findest du am besten und welches wünscht du dir für das nächste Update? Schreib es uns in die Kommentare.