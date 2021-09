Twitch führt als Streaming-Plattform für Gaming und andere Trends den Markt an. User der Plattform können live gehen und mit ihren Zuschauer:innen interagieren, während sie sich und/oder die Inhalte ihres Bildschirms streamen. Im Stream Manager legen sie hierfür die Einstellungen fest. Ein neuer Test zeigt nun, dass Twitch den Stream Manager sowie den Zugang zum Mobile Broadcasting verlegen könnte: Im neuen Creator Mode wären diese Optionen zusammengefasst.

Der Reverse Engineer Alessandro Paluzzi entdeckte die Option und teilte Screenshots auf Twitter. Auf diesen ist zu sehen, wie Creator auf Twitch dazu aufgefordert werden, in den neuen Creator Mode zu wechseln.

Go live, manage your stream and chat, and more,