TikTok legt seinen Fokus immer stärker auf die Ausweitung seiner E-Commerce-Möglichkeiten. So kündigte die Plattform nun an, ihre bestehende Partnerschaft mit Shopify noch einmal auszudehnen. Bereits vor wenigen Monaten testete die Plattform erstmals die Einführung eines Shop Tabs in Zusammenarbeit mit Brands wie dem Streetwear Label Hype. Nun soll das In-App-Shopping auch für weitere Merchants und deren Kund:innen ermöglicht werden.

Der Shopping Tab lässt sich in Form eines Icons zwischen Posts und Likes eines Accounts erkennen. Wollen User Produkte, die sie hier finden, erwerben, können sie ihren Kauf direkt über TikTok tätigen. Eine weitere Verkaufsmöglichkeit für Merchants besteht in der Integration von Produktlinks. Diese können genutzt werden, um Produkte in TikTok Posts zu taggen, welche anschließend von den Usern über den Online Shop der Marke gekauft werden können. Beide Shopping-Möglichkeiten sind bereits für ausgewählte Accounts, wie etwa Kylie Cosmetics, freigeschaltet.

Bislang ist der Test des Shopping Tabs auf ausgewählte Accounts beschränkt. Allerdings ist anzunehmen, dass nach abgeschlossenem Test auch weitere User mit einem TikTok for Business Account und einer Shopify Storefront die Funktion nutzen können. Mit dem Ausbau der Shopping-Möglichkeiten wolle man insbesondere unternehmerische Creator unterstützen, wie Harley Finkelstein, President of Shopify, erklärt:

Creators are paving the way for a new kind of entrepreneurship where content, community, and commerce are key. […] We are excited to help this next generation of entrepreneurs connect with their audiences in more ways–and with TikTok as a visionary partner.