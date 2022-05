Die CRM-Plattform Pipedrive integriert eine neue Messaging Inbox und fügt drei Apps der Plattform hinzu: WhatsApp, Facebook Messenger und DocuSign. Durch die Einbindung der zwei Messaging-Dienste soll die Kund:innenkommunikation vereinfacht werden, da diese nun direkt auf der Plattform möglich ist. DocuSign stellt eine Ergänzung zum Smart Docs Tool der Plattform dar – hiermit können User die mit dem Tool erstellten Verträge zur Unterschrift mit DocuSign versenden.

Der neue Messenger-Posteingang soll es Pipedrive Usern ermöglichen, Kontakte und Leads von WhatsApp und Facebook schnell in das CRM hinzuzufügen. Darüber hinaus sollen Gespräche hiermit besser organisiert werden können und das gesamte Team Zugriff auf benötigte Konversationen erhalten. Shaun Shirazian, Chief Product Officer (CPO) von Pipedrive, erklärt, dass sich die Erwartungen der Vertriebsmitarbeiter:innen an Tools geändert haben:

In den letzten Jahren haben sich die Erwartungen an die Digitalisierung in allen Geschäftsbereichen enorm verschoben; einschließlich des Vertriebs. Gespräche mit unseren Kund:innen haben deutlich gemacht, dass Vertriebsmitarbeiter:innen andere, neue Wünsche an ihre Tools haben. Sie wollen Tools, mit denen die Verkaufsprozesse auch im hybriden Arbeitsmodell sicher, intelligent und intuitiv abgebildet werden. Das beinhaltet technologische Lösungen für die Kund:innenkommunikation, sowie das Aufsetzen und Versenden von Verträgen und Angeboten innerhalb ihrer CRM-Plattformen.