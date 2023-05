Der Digital Bash – E-Commerce gehört zu den Highlights unserer Web-Konferenzreihe und bietet dir facettenreiche Hands-on-Tipps. Sichere dir jetzt dein Ticket für das Event am 23.05.!

Deine E-Commerce-Expert:innen

Du willst YouTube Ads schalten, weißt aber nicht wie? Dann solltest du Sarah Vögelis Talk auf keinen Fall verpassen. Von der Einrichtung der Kampagne über die Festlegung der Zielgruppe bis hin zu gezieltem Targeting weiß sie, wie man Kampagnen maximal effektiv gestaltet. Auch die verschiedenen YouTube-Anzeigenformate kennt sie wie ihre Westentasche und kann dir helfen, das optimale Format für deine Kampagne auszuwählen.

Ganze zwei Drittel aller Unternehmen geben an, dass sie im Meer an Daten den Überblick verlieren. Damit Daten für dich jedoch keine Gefahr, sondern eine bereichernde Grundlage für den Commerce werden, haben wir Volker John und Melissa Fröhlich eingeladen, Ordnung in die Datenhäuser zu bringen.

Generative KI, ChatGPT, GPT-4 oder datenbasierte Textmodelle – AI darf als Thema beim Digital Bash nicht fehlen. Immerhin gilt Textautomation mithilfe von KI als Schlüssel für Unique Content und skalierbaren Digital Commerce. Wie du die intelligente Revolution in deinem Business nutzen kannst, erfährst du von Daniel Niedermayer.

Wie viel Content wird dir täglich zugespielt und an welchen davon kannst du dich wirklich erinnern? Johannes Güldenpfennig von Contentbird geht der Frage nach, was guten Content hervorstechen lässt und welche Rolle Interaktivität dabei spielt.

Deine Agenda für den Digital Bash – E-Commerce by Adobe am 23.05.

9:30 – 9:40 Uhr: Opening

Daniel Nickel | Moderation | Digital Bash

Daniel Nickel | Moderation | Digital Bash 9:40 – 10:10 Uhr: YouTube Ads für Beginner

Sarah Vögeli | Ambassador & SEA Growth Consultant | Smarketer

Sarah Vögeli | Ambassador & SEA Growth Consultant | Smarketer 10:15 – 11:00 Uhr: Commerce Daten & Content Optimierung

Volker John | GTM Lead | Adobe Systems GmbH

Melissa Fröhlich | Senior Solution Consultant | Adobe

Volker John | GTM Lead | Adobe Systems GmbH Melissa Fröhlich | Senior Solution Consultant | Adobe 11:00 – 11:30 Uhr: Revolution im Digital Commerce? ChatGPT und datenbasierte Textmodelle in der Praxis

Daniel Niedermayer | Director Business Development | Retresco

Daniel Niedermayer | Director Business Development | Retresco 11:30 – 12:00 Uhr: Wie KI deinen Content belebt: Schneller interaktive Formate erstellen und mehr Conversions erzielen

Johannes Güldenpfennig | Team Lead Content Strategy Analyst | Contentbird

Johannes Güldenpfennig | Team Lead Content Strategy Analyst | Contentbird 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Moderation | Digital Bash

