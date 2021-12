Es sieht so aus, als würden die Konsument:innen 2021 nicht mehr auf Shopping-Aktionstage warten, um Schnäppchen zu schießen. Nachdem der Black Friday bereits erstmals mit einem Rückgang der Einnahmen Schlagzeilen machte, zieht nun der Cyber Monday nach. Laut einer Auswertung von Adobe konnten Händler:innen in diesem Jahr lediglich 10,7 Milliarden US-Dollar Umsatz verbuchen. Das sind im Vergleich zu 2020 Einnahmeneinbußen von 100 Millionen US-Dollar.

Der Grund hierfür dürfte das frühzeitige Weihnachts-Shopping der Konsument:innen sein. Viele User haben früher als gewöhnlich mit dem Einkauf von Geschenken angefangen, da die Coronapandemie bei vielen Unternehmen zu Lieferengpässen führt. Damit die Präsente trotzdem rechtzeitig unter dem Weihnachtsbau landen, haben Konsument:innen schon Anfang Oktober mit dem Christmas Shopping begonnen. Taylor Schreiner, Director bei Adobe Digital Insights, erklärt zu dem Umsatzrückgang:

With early deals in October, consumers were not waiting around for discounts on big shopping days like Cyber Monday and Black Friday. This was further fueled by growing awareness of supply chain challenges and product availability. It spread out e-commerce spending across the months of October and November, putting us on track for a season that still will break online shopping records.