Wie wirkt sich die Inflation auf den Black Friday und Cyber Monday 2023 aus? Was können Marken tun, um sich von der Konkurrenz abzuheben? Und welche Optionen gibt es, die Aktionstage nachhaltiger zu gestalten? Die Antworten findest du im Artikel.

Alle Jahre wieder steht der Black Friday vor der Tür, und auch 2023 werden Rekordumsätze erwartet. So rechnet der Handelsverband Deutschland mit ganzen 5,7 Milliarden Euro, die an den diesjährigen Aktionstagen Black Friday und Cyber Monday generiert werden. Sollte sich die Vorhersage bewahrheiten, käme das gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 22 Prozent gleich. Im Folgenden haben wir einige Fakten, Prognosen und Expert:innen-Statements zum Black Friday und den mit diesem zusammenhängenden Aktionstagen 2023 zusammengestellt.

Black Friday im Online-Handel: Darauf kommt es an

Kaum verwunderlich: Ein großer Teil der Umsätze wird auch in diesem Jahr online generiert, wie eine aktuelle Umfrage von Cisco AppDynamics nahelegt. Demnach planen Verbraucher:innen in Deutschland, jeden zweiten ihrer Einkäufe für die Feiertage online zu tätigen. Online-Händler:innen sollten die Chance nutzen, neue Kund:innen zu gewinnen und alte zu begeistern. Jede fünfte befragte Person gab an, an den beiden Aktionstagen mehr Online-Einkäufe tätigen zu wollen als im vergangenen Jahr. Gründe hierfür sind eine größere Auswahl als in stationären Geschäften (42 Prozent), weniger Zeit für größere Shopping Trips (23 Prozent) sowie die Vermeidung von Last-Minute-Panikeinkäufen (22 Prozent).

Um nicht neben der Konkurrenz unterzugehen, sollten Händler:innen darauf achten, das digitale Erlebnis für ihre Kund:innen einwandfrei zu gestalten. Lange Ladezeiten, Fehlermeldungen und andere Pannen sorgen bei jeder zweiten Person für Missmut und Ärger (57 Prozent) und lassen viele der Befragten wieder den Einkauf im Geschäft als attraktivere Option erwägen (58 Prozent).