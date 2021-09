Ausgewählte Kund:innen kommen bei Amazon nun in den Genuss, Produkte direkt zu kaufen, aber erst später zu bezahlen. Mit Affirm sichert sich Amazon eine erste reine Pay-over-time-Option für den Checkout bei der E-Commerce-Plattform. Das flexible Zahlungsmodell soll vorerst getestet und dann für mehr User eingeführt werden. Nach der Verkündung der Zusammenarbeit stieg die Affirm-Aktie um 47 Prozent.

Das Payment-Netzwerk Affirm gab die Partnerschaft mit Amazon bekannt und kündigte an, dass damit schon bald eine ganz neue Bezahloption für den Checkout bei Amazon zur Verfügung gestellt wird. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, Rechnungssummen ab 50 US-Dollar aufzuteilen und in monatlichen Raten abzubezahlen. Vorerst testet Amazon den Einsatz dieser Bezahlmethode jedoch nur mit ausgewählten Kund:innen, wie das Unternehmen im Blogpost betont.

Kund:innen werden direkt beim Checkout die gesamte zu zahlende Summe sehen und auch bei einem Pay-over-time-Bezahlvorgang keine versteckten Zusatzkosten zahlen müssen. Eric Morse, Senior Vice President of Sales bei Affirm, erklärt:

By partnering with Amazon we’re bringing the transparency, predictability and affordability that Affirm provides today to the millions of people who shop on Amazon.com in the U.S. Offering Affirm’s alternative to credit cards also delivers more of the payment choice and flexibility consumers on Amazon want.